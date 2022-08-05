Pendik Belediyesi ücretsiz WİFİ alanlarını genişletiyor! İlçe genelinde aktif WİFİ sayısı 34 oldu!

Pendik Belediyesi'nin ücretsiz olarak halka açmış olduğu WİFİ noktaları Masal Parkı da dahil olmak üzere 5 ayrı noktaya daha yerleştirildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Pendik Belediyesi ücretsiz WİFİ alanlarını genişletiyor! İlçe genelinde aktif WİFİ sayısı 34 oldu!

Pendik Belediyesi ilçe genelinde vatandaşların olay bir şekilde iletişim kurabilmesi için WİFİ noktalarını genişletiyor. Geçtiğimiz günlerde 5 ayrı noktaya daha eklenen WİFİ'ler ile ilçe genelinde neredeyse internet olmayan alanlar yavaş yavaş azalıyor. Yeni eklenen WİFİ'ler ile ilçe genelinde aktif WİFİ sayısı 34'e çıktı.

VATANDAŞIN OLDUĞU HER ALANA ÜCRETSİZ WİFİ

Gazipaşa Meydanı’na kentin 28 noktasında ücretsiz internet hizmeti vermeyi sürdüren Pendik Belediyesi ücretsiz WI-FI noktalarının sayısını artırarak Kavakpınar Mahallesi Pendik Masal Parkı ve İlke Sokak Parkı, Velibaba Lonca Sokak Parkı, Sülüntepe TOKİ Parkı ve Çamlık Kosovalı Şehit Adem Yaşari Parkı da WİFİ ile buluşturulmuş oldu.

Pendik Belediyesi2ne ait WİFİ hizmetinden yararlanabilmek için cep telefonundan Pendik Belediyesi ağına bağlanarak bir kez kayıt olmak gerekiyor.

Pendik Belediyesi ücretsiz WİFİ alanlarını genişletiyor! İlçe genelinde aktif WİFİ sayısı 34 oldu!

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