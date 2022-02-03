Pendik Belediyesi yarıyıl tatil etkinliklerini sürdürüyor! Öğrenciler online bilgi yarışmasında kendilerini gösterdiler

Pendik Belediyesi yarıyıl tatil etkinliklerini sürdürüyor.

Anne Çocuk Robotik Kodlama Atölyesi’nin ardından bu kez online bilgi yarışması düzenlendi. Çocuklar, Kahoot adlı online bilgi yarışmasında kendilerini deneyerek hem yarıştı hem de eğlendiler. Yarışmada dereceye giren ilk 5 kişiye Mucit Kutusu, tüm katılımcılara ise birer çanta hediye edildi.

SORULARI ANLIK OLARAK CEVAPLADILAR

Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi’nde düzenlenen Kahoot adlı online bilgi yarışmasında 8 ila 14 yaş arasındaki çocuklar yarıştı. Çocuklar soruları cep telefonlarına indirdikleri uygulama aracılığıyla yanıtladı. Bilim, fen, genel kültür ve spor kategorilerindeki soruları en hızlı ve doğru cevaplamak için zamanla yarıştı.