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Pendik Belediyesi yarıyıl tatil etkinliklerini sürdürüyor! Öğrenciler online bilgi yarışmasında kendilerini gösterdiler

Pendik Belediyesi tarafından Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi’nde yarıyıl tatil etkinlikleri için düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere Mucit Kutusu hediye edildi.

Pendik Belediyesi yarıyıl tatil etkinliklerini sürdürüyor! Öğrenciler online bilgi yarışmasında kendilerini gösterdiler

Pendik Belediyesi yarıyıl tatil etkinliklerini sürdürüyor.

Anne Çocuk Robotik Kodlama Atölyesi’nin ardından bu kez online bilgi yarışması düzenlendi. Çocuklar, Kahoot adlı online bilgi yarışmasında kendilerini deneyerek hem yarıştı hem de eğlendiler. Yarışmada dereceye giren ilk 5 kişiye Mucit Kutusu, tüm katılımcılara ise birer çanta hediye edildi.

SORULARI ANLIK OLARAK CEVAPLADILAR

Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi’nde düzenlenen Kahoot adlı online bilgi yarışmasında 8 ila 14 yaş arasındaki çocuklar yarıştı. Çocuklar soruları cep telefonlarına indirdikleri uygulama aracılığıyla yanıtladı. Bilim, fen, genel kültür ve spor kategorilerindeki soruları en hızlı ve doğru cevaplamak için zamanla yarıştı.

Pendik Belediyesi yarıyıl tatil etkinliklerini sürdürüyor! Öğrenciler online bilgi yarışmasında kendilerini gösterdilerPendik Belediyesi yarıyıl tatil etkinliklerini sürdürüyor! Öğrenciler online bilgi yarışmasında kendilerini gösterdilerPendik Belediyesi yarıyıl tatil etkinliklerini sürdürüyor! Öğrenciler online bilgi yarışmasında kendilerini gösterdiler

Bölge Gündem Editör Ekibi
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