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Pendik Belediyesi yıkılma riski olan okulların duvarlarını yeniliyor!

Pendik Belediyesi yıkılma riski nedeniyle Çamçeşme İlkokulu ve Yıldırım Beyazıt Ortaokulu duvarlarını yenileme çalışmalarına başladı.

Pendik Belediyesi yıkılma riski olan okulların duvarlarını yeniliyor!

Daha önce yıkılma ya da çökme riski olduğu için 4 okulun bahçe duvarını yenileyen Pendik Belediyesi ekipleri öğrencilerin güvenliği için çalışmalarına hız kazandırdı.

RİSKLİ DUVARLAR YIKILIYOR

Ekipler, bu kez Çamçeşme İlkokulu ve Yıldırım Beyazıt Ortaokulu’nda yıkılma riski olan bahçe duvarları tespit etti. Bunun üzerine çevre önlemi alarak çalışmalara başlayan ekipler riskli duvarların yıkımına başladı. Yıkım işleminin ardından eski duvarların yerine dayanıklı perde duvarı yapılacak. Duvarların üzerine demir korkulukların yapılmasıyla yenileme çalışması tamamlanmış olacak.

Pendik Belediyesi yıkılma riski olan okulların duvarlarını yeniliyor!Pendik Belediyesi yıkılma riski olan okulların duvarlarını yeniliyor!Pendik Belediyesi yıkılma riski olan okulların duvarlarını yeniliyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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