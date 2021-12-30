Pendik Belediyesi zabıta ekipleri denetimleri arttırdı! Pendik Belediyesi zabıta ekipleri market, fırın gibi gıda satışı yapan yerlerde denetimleri arttırdı. Zabıta ekipleri tüm ilçede fiyat kontrolü, son kullanma tarihi geçmiş ürün ve fahiş fiyat kontrolü yapmaya devam ediyor.

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Pendik Belediyesi zabıta ekipleri gıda satışı yapan market, fırın, büfe, toptancı ve pazarlarda denetimlerini arttırdı. 6 ayrı ekip gıda satışı yapan iş yerlerinde fiyat etiketi, son kullanma tarihi, fırınlarda ekmeklerin gramajları ve hijyen kontrolü gerçekleştiriyor. FAHİŞ FİYATLAR DENETLENİYOR Son zamanlarda vatandaşların çok sayıda şikayet ettiği fahiş fiyat artışı problemine karşı da özellikle marketlerde ürünlerin son 3 aylık dönemdeki alış satış fiyatları kontrol ediliyor. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada vatandaşların alışveriş yaparken yaşadıkları bu tür olumsuzlukları 444 81 80 numaralı telefonda iletilebileceği belirtildi. ??Sokak hayvanları toplatılmalı mı?

Sizler ne düşünüyorsunuz?

?Yorumlarda buluşalım#Pitbull — Bölge Gündem Haber (@bolgegundem) December 27, 2021 pendik gündemPENDİK HABERLERİ