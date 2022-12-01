Pendik Belediyesi'nden atık eşyalarını getirenlere organik gübre desteği!

Atık eşyaların geri dönüştürmesi amacıyla Pendik Belediyesi tarafından vatandaşları memnun edecek projeler yapılıyor. Pendik Belediyesi de atış eşyalarını getirenlere evlerde ve bahçelerde daha verimli bir şekilde sonuç veren doğal gübrelerden hediye ediyor.

ATIKLAR GÜBRE HALİNE GETİRİLİYOR

Sıfır atık ve geri dönüşüm yatırımları kapsamında geçtiğimiz yıl 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi içinde faaliyete başlayan Kompost Üretim Tesisi her hafta tonlarca atığı işleyerek organik gübre haline getiriyor. Bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılan organik gübrelerden vatandaşlarda faydalanıyor.

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DAHA VERİMLİ DİKİM

Pendik Belediyesi ekipleri ilçe genelinde gerçekleştirdiği bitkilendirme çalışmalarında Kompost Üretim Tesisi’nden üretilmiş organik gübreleri kullanıyor. Bu sayede daha verimli dikim gerçekleştirilmiş oluyor. Son olarak belediye ekipleri Pendik Millet Bahçesi’nde lale soğanı dikti. Dikilen lale soğanları önümüzdeki bahar döneminde açacak.

KOMPOST ÜRETİM TESİSİ

Haftalık 3.500 litre organik ve biyobozunur atık işleme kapasitesine sahip kompost merkezi, atık gıdaları organik gübreye dönüştürüyor. Belediyeye ait aşevi ve semt pazarlarındaki organik atıklar tesise gelerek; parçalama, fermantasyon ve bekletme süreçlerinden geçiyor. Daha sonra toprak zenginleştirme süreci sonucunda elde edilen organik gübre, Pendik genelindeki bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışmalarında kullanılıyor.