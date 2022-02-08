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Pendik Belediyesinden bir yeni akıllı şehircilik çalışması daha! “Akıllı” Teknolojiye Geçiliyor

Pendik Belediyesi, akıllı şehircilik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye’de LoRa sistemini ilk defa kullanan Pendik Belediyesi, şehri izleyerek kritik bölgelerde oluşabilecek olumsuzluklara hızlı şekilde müdahale ediyor.

Pendik Belediyesinden bir yeni akıllı şehircilik çalışması daha! “Akıllı” Teknolojiye Geçiliyor

LoRa Sistemini Türkiye’de ilk defa kullanıma alan Pendik Belediyesi, LoRa network altyapısıyla kritik bölgelerde oluşan olumsuzluklara daha hızlı müdahale etmeye ve şehri izlemeye başladı.

Sistem üzerinden şehrin farklı noktalarına yerleştirilen cihazlarla birimlere anlık iletiler gidiyor ve ölçümler gönderiliyor. Cihazlar belirlenen bölgelere konulduktan sonra yapay zeka aracılığıyla ölçümlerden aldığı verileri işleyerek belediyedeki birimlere bildiriyor. Veriler Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) canlı olarak izleniyor. Bu şekilde bölgede oluşabilecek olumsuz durumlar önceden tespit edilerek önlem alınabiliyor.

ANLIK OLARAK EKİPLER UYARILIYOR

Şehrin sel ve su baskınlarının yaşandığı kritik noktalara hızlı müdahale edilebiliyor. Su taşma riski taşıyan rögar kapaklarına takılan sensörler yardımıyla kritik su seviyesine ulaşıldığında birimlere haber veriliyor. SMS ve kaydı alarak anında uyarı alan ekipler harekete geçerek oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem alıyor. Bu sayede ön görülebilir durumların dışında oluşabilecek tıkanma, yağmur dışı taşmalar vb. senaryolar yaşanmadan gerekli müdahale yapılarak engelleniyor.

Başlangıç olarak Aydos Orman Caddesi yoluna konulan sensörlerle ise asfalt sıcaklığı anlık olarak ölçülüyor. Bu sayede yolda oluşabilecek gizli buzlanma riski ilgili birimlere anında bildiriliyor ve önlemler alınıyor.

“AKILLI ŞEHİR” TEKNOLOJİSİ

Avrupa ve Amerika’da yaygın olarak kullanılan akıllı sistem LoRa; internet, elektrik veya kablo gereksinimi duymadan çalışıyor. LoRa sisteminin ilerleyen zamanlarda ilçe geneline yayılarak 7 bölgede kullanıma geçmesi amaçlanıyor.

Pendik Belediyesinden bir yeni akıllı şehircilik çalışması daha! Akıllı Teknolojiye GeçiliyorPendik Belediyesinden bir yeni akıllı şehircilik çalışması daha! Akıllı Teknolojiye GeçiliyorPendik Belediyesinden bir yeni akıllı şehircilik çalışması daha! Akıllı Teknolojiye Geçiliyor

Bölge Gündem Editör Ekibi
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