Pendik Belediyesi'nden Çölyak hastalarına glütensiz gıda kolisi desteği!

Şimdiden talepte bulunan 40 aileye glütensiz gıda kolisi yardımı yapan Pendik Belediyesi, ilçe genelinde glütensiz gıda ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor.

Pendik Belediyesi, glütensiz beslenen çölyak hastalarına gıda kolisi dağıtıyor. Çölyak hastası vatandaşların glütensiz gıda ihtiyacına cevap vermek için çalışma başlatan belediye, talepte bulunan 40 aileye adreslerine kadar götürerek gıda kolisini teslim etti. Koli içerisinde glütensiz köftelik bulgur, glütensiz kakaolu tahin helvası, glütensiz un, glütensiz mısır nişastası, glütensiz kakao, glütensiz fındık ezmesi, glütensiz pilavlık bulgur, glütensiz susamlı çubuk, glütensiz arpa şehriye, glütensiz mısır irmiği ve glütensiz damalı kurabiye bulunuyor. Glütensiz gıda koli başvuruları 444 81 80 numaralı çağrı merkezinden yapılabilir. Yapılan incelemeden sonra gıda kolisi ailelere teslim ediliyor.

Çölyak hastalarının çok dikkatli beslenmesi gerektiğini vurgulayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Vatandaşlarımız glütensiz yiyeceklere ulaşmakta bazen zorluk yaşayabiliyor. Bunu gözönünde bulundurarak çölyak hastalarımıza glütensiz yiyeceklerin bulunduğu gıda kolileri dağıtmaya başladık. Bize başvuran hastalarımıza gıda kolilerini teslim ettik. Tespit edemediğimiz hastalarımız bize başvurduklarında; ekiplerimizin gerekli incelemelerinden sonra onlara da kolilerini dağıtacağız.”dedi.