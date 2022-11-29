Pendik Belediyesi'nden kışa hazırlık! İlçe genelinde yağmur suyu kanalı ve mazgal temizliği!

Pendik Belediyesi ekipleri ilçe genelinde yağmur suyu kanalı ve mazgal temizliği yapıyor.

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Pendik Belediyesi'nden kışa hazırlık! İlçe genelinde yağmur suyu kanalı ve mazgal temizliği!

Pendik Belediye ekipleri kış mevsiminin gelmesiyle birlikte olumsuzlukların yaşanmasının önüne geçmek için ilçe genelinde bulunan yağmur suyu kanalı ve mazgal temizliği işlemlerini gerçekleştiriyor.

HER TÜRLÜ OLUMSUZLUK ENGELLENİYOR

Belediye ekipleri bu kapsamda kombine aracıyla mahallelerindeki yağmur suyu kanallarında temizlik yapıyor. Aynı zamanda mazgal temizliği de yapan ekipler, yoğun yağışların yaşandığı kış mevsimi sonrası kanallarda oluşabilecek her türlü olumsuzluğun engellenmesini sağlıyor.

BİNLERCE TEMİZLİK YAPILDI

Ekipler yıl başından bu yana 9 km yağmur suyu kanal temizliği yaparken 8 bin 670 adet ızgaranın da temizliğini gerçekleştirdi. Öte yandan Pendik Belediyesi ekiplerinin yağmur suyu kanal imalatı devam ediyor. Ekiplerin gayretli çalışması 2019 yılından bu yana 59 bin 178 metre yağmur suyu kanalı yapıldı.

Pendik Belediyesi'nden kışa hazırlık! İlçe genelinde yağmur suyu kanalı ve mazgal temizliği!Pendik Belediyesi'nden kışa hazırlık! İlçe genelinde yağmur suyu kanalı ve mazgal temizliği!Pendik Belediyesi'nden kışa hazırlık! İlçe genelinde yağmur suyu kanalı ve mazgal temizliği!

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