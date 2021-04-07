Pendik Belediyesi'nden Ramazan'da yaşlılara büyük destek!

Pendik Belediyesi, uygulamaya geçirdiği yeni projesiyle Ramazan ayında yalnız veya eşiyle yaşayan yaşlıların yemek ihtiyaçlarını karşılayacaklarının bilgisini verdi. Belediyenin internet sitesi üzerinden doldurulan formun ardından gönüllüler, Pendik'te bulunan yaşlıların ihtiyaçlarına cevap verilecek.

7'den 70'e her insanın ihtiyaçlarına cevap veren Pendik Belediyesi, Ramazan ayında gerçekleştireceği yeni proje ile yaşlıların kalplerine dokunmaya geliyor. Belediye, mübarek Ramazan ayı boyunca evlerinde yalnız veya eşiyle yaşayan yaşlıların sıcak yemek ihtiyaçlarını karşılayacak.

Başlatılan sorumluluk projesi kapsamında gönüllüler aracılığıyla bir yandan sıcak yemekler temin edilip dağıtılacakken bir yandan da yaşlıların Ramazan'da yalnız kalmaması için en yakın lokasyondaki yaşlılarla eşleştirilecek. İftar öncesi her gün pidesini bir yaşlıyla paylaşma fırsatı yakalayacak olan gönüllüler, Pendik’teki yaşlılar için farkındalık oluşturmada büyük rol oynayacak.

GÖNÜL BAĞI KURULMASI HEDEFLENİYOR

Belediyenin gönüllüler ile yaşlıları bir araya getirdiği hizmet Ramazan ayı boyunca devam edecek. Gönüllü olarak katılmak isteyenler pendik.bel.tr üzerinden form doldurarak kayıt yaptırabilecek. Büyüklere hürmetin ve paylaşmanın en çok hissedildiği Ramazan ayı boyunca devam edecek olan hizmette Pendikli yaşlılarla COVID-19 döneminde gönül bağı kurulması hedefleniyor.