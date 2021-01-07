Pendik Belediyesi'nden sokağa çıkma yasağında çorba ikramı!

Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde görevlerinden ötürü kısıtlamadan muaf olup ilçe genelinde hizmetlerini sürdüren polis ve sağlık çalışanları ile Pendik Devlet Hastanesi’ne gelen hasta ve yakınları ile hastane personeline Pendik Belediyesi çorba ikram etti.

Pendik Belediyesi 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında Pendik Devlet Hastanesi’ne gelen hasta ve yakınları ile hastane personeline çorba ikram etti. Acil girişine kurulan karavanda çorbanın yanı sıra su ve çay da verildi. Uygulamadan özellikle hasta yakınlarını bekleyen vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

UYGULAMA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BOYUNCA SÜRECEK

Bir diğer çorba dağıtımı emniyet ve 112 acil servis çalışanlarına yapıldı. Pendik Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan çorbalar 6 ayrı araca yüklenerek şehrin farklı noktalarında görev yapan polisler ile doktorlara ikram edildi. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca devam eden uygulama sayesinde saha personelinin soğuk havada içi ısınmış oldu.