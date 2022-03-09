Pendik Belediyesinin Kadınlar Günü Etkinliklerine yoğun ilgi gösterildi

Pendik Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenledi. Etkinlikler Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezinde düzenlenen açılış töreniyle başladı.

Törende PENFOLK Kadın Zeybek Ekibi’nin gösterisi yoğun ilgi gördü. Gösterilerin yanı sıra Gazi Paşa Meydanı’nda “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Fotoğraf Sergisi” kuruldu. Sergide 8 Mart’a özel 8 kadın fotoğraf sanatçısının manzara fotoğrafları yer aldı. Törene ve sonrasında sergiye katılan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin “Bu özel günde tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.” diyerek eşi Mehtap Cin ile meydanda kadınlara karanfil takdim etti.

MÜLTECİ KADINLARDA ETKİNLİĞE KATLDI

8 Mart’ta tüm kadınların gününü kutlamak adına etkinlikler düzenlendi. Zeybek gösterisi ve fotoğraf sergisinin yanı sıra mülteci kadınlar için Gençlik Kampı’nda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte katılımcılar şablonlarla çanta boyadı, eğlenceli vakit geçirdi.