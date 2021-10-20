Pendik Emniyet Müdürlüğü 'huzur toplantısı' gerçekleştirdi

Toplantı saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Ardından Pendik Kaymakamı Dr Hülya Kaya ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin selamlama ve açılış konuşmalarını yaptılar.

Pendik Emniyet Müdürü Murat Milletsever sunumu hazırlanan görseller eşliğinde yaptı. Protokolü v katilımcıları selamlamanın ardından göreve yeni geldiğini kendisinden önce başarıyla görev yapan mesai arkadaşlarına teşekkür ettiğimiz, 45 gündür burada olup Pendiklilere Pendik'i anlatmanın zor olduğunu ama rakamlar vererek genel tabloyu anlatacağını söyledi.

SUÇ VERİLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILDI

Sunumun içerisinde ilçedeki genel durum, kadro personel sayısı, ilçedeki olay, ihbar sayısı ve suçlu yakalama sayılarını ayrıntılı sayılarla verdi. Evden hırsızlık, oto hırsızlığı, kapkaç, yağma gasp, dolandırıcılık, motor araç hırsızlığı, işyeri kurum hırsızlığı, yankesicilik, kasten öldürme, yaralama, tehdit, hakaret, huzur ve sükunu bozma, konut dokunulmazlığı ihlali, cinsel saldırı, taciz, istismar, hürriyetten yoksun kılma, uyuşturucu suçları benzeri olayların ayrıntılı rakamları, yıllara göre artan eksilen oranları ve alınan önlemleri anlattı.

Milletsever, Pandemi döneminde 165.079 denetlenen ve 94 işlem yapılan işyeri olduğunu, 460.051 tl ceza kesildigini, 182.226 adet covid kapsaminda denetlenen şahıs oldugunu bildirdi.

İŞLENEN SUÇLARIN RAKAMLARI AÇIKLANDI

Dilencilere yönelikte denetim ve idari islem ve para cezası işlemleri yapıldığını bildirdi.

Toplantıda, Pendik'te mahalle mahalle kişiye karşı işlenen suç, mal varlığına karşı işlenen suçlar, kumar, fuhuş ve uyuşturucu suçlarının rakamları ayrıntılı olarak verildi.

Covid 19 kapsamında mahallelerde tek tek denetim yapılan, kapatılan veya ceza kesilen işyeri rakamları verildi.

Polislerin özverili çalışmalarını anlatan ilçedeki suç oranının azaltılması ve denetim çalışmalarının sürdürülmesinde ilçedeki kaymakamlık ve belediye ile birlikte tüm kamu kurum kuruluş mudürleri, muhtarlar, yerel basın ve STK temsilcilerinin desteğiyle daha iyi işler yapılacağını iletti.