Pendik Gazetesi, Pendik'in en güzel sesini arıyor!

Pendik Gazetesi'nin düzenlediği ses yarışması; Aranızda güzel sesli Pendikliler var, biliyoruz! Tabi herkesin sesi özel ve güzeldir. Ama herkes şarkı – türkü söyleyemez, rap yapamaz.

Hadi videonu kaydet, Pendik Gazetesi ile paylaş ve Pendik’in sesi ol.

Sen Söyle Pendik; amatör sesleri, sosyal platformlarda toplayan bir proje olarak hayata geçiyor. Etap etap ilerleyecek projenin ilk aşaması (başvurular) başladı.

31 Ocak’a kadar şarkı söylerken çektiğiniz videoları 0533 899 91 34 nolu telefon numarasına whatsapp üzerinden kısaca kendinizi tanıtarak gönderin.

31 Ocak itibari ile videolar Pendik Gazetesi youtube kanalının da yayınlanmaya ve oylamaya açılacaktır.

Videolarınızı istediğiniz her yerde; evinizde, dışarıda çekebilirsiniz.

Haberdar olmak için Pendik Gazetesi youtube, instagram adresini – abone olarak – takip etmeyi unutmayın. Yarışma ile ilgili tüm haberleri, gelişmeleri an ve an pendikgazetesi.com.tr ve sosyal ağlarından takip edebilirsiniz.

7’den 70’e herkesin yer alabileceği yarışmada katılım ücretsiz. Yarışmanın gerçekleşebilmesi için en az 100 katılımcının iştirak etmesi gerekiyor.

Ve sonra süreç başlıyor…

28 Şubat’a kadar en çok beğenilen 100 kişi çeyrek finale,

20 Mart’a kadar 100 kişiden en çok beğeni alan 20 kişi yarı finale,

10 Nisan’a kadar 20 kişiden en çok beğeni alan 10 kişi finale,

30 Nisan’a kadar 10 kişiden de en çok beğenilen kişi,

KAZANAN İSİM OLACAK.

Ödüller:

Yarışmada

1‘ye 5.000 TL,

2‘ye 3.000 TL,

3‘ye 2.000 TL,

4‘ye 1.250 TL,

5‘ye 1.250 TL

verilecek.

Videolarınızı 0533 899 91 34 nolu Pegazone Whatsapp hattına atabilirsiniz.