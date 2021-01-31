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  3. Pendik Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Metin Yazıcı'nın acı günü!

Pendik Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Metin Yazıcı'nın acı günü!

Pendik Gazetesi İmtiyaz Sahibi Erol Yazıcı ve Yazı İşleri Müdürü Metin Yazıcı'nın 85 yaşındaki anneleri Fatma Yazıcı, kalp yetmezliği rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi 31 Ocak 2021 Pazar günü kılınan cenaze namazının ardından Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Pendik Gazetesi İmtiyaz Sahibi Erol Yazıcı ve Yazı İşleri Müdürü Metin Yazıcı'nın anneleri Fatma Yazıcı, kalp yetmezliği rahatsızlığından ötürü yaşamını yitirdi.

Bir süredir rahatsızlığı yüzünden tedavi gören 85 yaşındaki Fatma Yazıcı, kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybetti. 31 Ocak 2021 Pazar günü Pendik Çarşı Camii'nde düzenlenen öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı'nın ardından kaldırılan merhumenin naaşı, Osmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Pendik Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Metin Yazıcı'nın acı günü!

CENAZEYE ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Cenaze namazına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Rüstem Kabil, Pendik Kızılay Başkanı Nurettin Beşinci medya mensupları, iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Bölge Gündem ekibi olarak merhume'ye Yüce Allah'tan rahmet, Metin ve Erol Yazıcı'nın şahsında tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Pendik Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Metin Yazıcı'nın acı günü!

Pendik Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Metin Yazıcı'nın acı günü!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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