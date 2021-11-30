Pendik Gençlik Kampı’nda doğayla iç içe etkinlikler gerçekleştirildi

Pendik Belediyesi lise öğrencilerini Kurna Mahallesi’nde bulunan Pendik Gençlik Kampı’nda ağırlıyor.

Öğrenciler kamp alanında spor aktivitelerinden eğlenceli oyunlara birçok aktiviteyi deneyimleme fırsatı buluyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE ETKİNLİKLER

Kamp alanına getirilen gençler; basketbol, kum voleybolu, masa tenisi ve futbol oynuyor. 1.700 metre uzunluğundaki parkurda yürüyüş yapan gençler doğayla bütünleşerek temiz havanın tadını çıkarıyor. Kapalı alanda masa tenisi, satranç, mangala ve langırt oynayan gençler aynı zamanda açık alanda bulunan okçuluk parkurundan da eğitmenlerin gözetiminde okçuluk eğitiminden yararlanabiliyor. 27 okulun katıldığı etkinlikler sene sonuna kadar devam edecek.