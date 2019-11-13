Pendik hurda araçlardan temizleniyor

Çevre ve görüntü kirliliğine neden olan hurda araçları, Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri hurda araç deposuna çekti. İlçe genelinde mahalle ve sokaklarda başıboş bırakılmış bu araçlardan 47 tanesi bu yıl içerisinde hurda araç deposuna gönderildi.

Özellikle çocukların oyun alanı olarak kullandığı boş arazilere terk edilen hurda araçlar halk sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor. Camları kırılmış, paslı kaportalarıyla tetanoz gibi rahatsızlıklara davetiye çıkaran araçların madde bağımlıları tarafından sahiplenilmesi ve kullanılması da engellenmiş oluyor.

MKE’ye MKE SAHİPSİZ HURDALARI ALIYOR

Toplanan araçlar, ilgilisinin kimlik ve aracın kendine ait olduğunu ispat eden belgelerin ibrazı sonrası kanun gereği çekim parasını ödeyerek aracını geri alabiliyor. Geri alınmayan araçlar depoda numaralandırılarak bekletiliyor. Sene başından bu yana çekilen 47 hurda araç yasal bekleme sürelerinin dolmasının ardından Makine Kimya Endüstrisi’ne (MKE) teslim edilecek.