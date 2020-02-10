Pendik kar yağışına karşı önlemlerini aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre olası kar yağışına karşı Pendik Belediyesi ekipleri, 7 kar küreme ve tuzlama aracı, 10 kepçe, 2 greyder ve 4 ekskavatörle 24 saat esasına göre görev yapacak.

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve olası kar yağışına karşı 2 bin 500 ton tuz kullanıma hazır hale getirildi. Ayrıca 7 kar küreme ve tuzlama aracı, 10 kepçe, 2 greyder ve 4 ekskavatör olmak üzere toplam 23 araç ile 120 personel, 24 saat esasına göre mücadele için bekliyor. Öte yandan İBB Karla Mücadele Ekipleri de kentteki anaarterlerde şimdiden önlem aldı. Öte yandan olası kar yağışı öncesinde Afet Koordinasyon Merkezi'nin de (AKOM) uyarılarıyla Pendik Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz tuz dağıtımı yapılacak.