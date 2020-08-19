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Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, Kurtköy mahallesinde denetimlerini sürdürüyor!

Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, İçişleri Bakanlığı tarafından “Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler” konulu genelge kapsamında “Sağlığımız İçin Hepimiz İçin” sloganıyla Pendik Kurtköy Mahallesi'nde denetimlerini gerçekleştirdi.

Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, Kurtköy mahallesinde denetimlerini sürdürüyor!

Pendik'te çeşitli ilçelerde koronavirüs denetimlerini sürdüren Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, bu bağlamda ilçedeki Kurtköy Mahallesi'ni Belediye başkan yardımcısı Vahap Doğan, Kurum Müdürleri, Kurtköy Mahalle Muhtarımız Hüseyin Ekşi'nin katılımlarıyla denetledi.

“Sağlığımız İçin Hepimiz İçin” sloganıyla koronavirüse karşı alınan tedbirleri ilçe genelinde denetleyen Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, İçişleri Bakanlığınca gönderilen “Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler” konulu genelge kapsamında Kurtköy mahallesinde denetim gerçekleştirdi. 

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HAYATIN HER ALANINDA UYULMASI GEREKİYOR

Kaymakam Kaya, temizlik, maske ve mesafe kurallarının Covid 19 ile mücadele açısından hayatın her alanında uyulmasının önemine değinerek yaptığı denetimlere Belediye başkan yardımcısı Vahap Doğan, Kurum Müdürleri, Kurtköy Mahalle Muhtarımız Hüseyin Ekşi katıldı. 

Kaymakam Kaya; ilçe dâhilinde 28 ekip ve 99 personel ile gece 24.00’a kadar Alışveriş merkezî, Pazar yeri, Kahvehane, Kıraathane, Konaklama Tesisleri, Hamam, Yüzme Havuzları, İnternet Kafe gibi sosyal hayatın yoğun olduğu yerlerde denetimler devam edeceği açıklamasında bulundu. 

''SAĞLIĞIMIZDAN ENDİŞE ETMELİYİZ''

Pendiklilere maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uygunluk konularında azami gayret göstermelerini ve sağlıklı ve huzur dolu günler geçirmelerini temenni eden Kaymakam Kaya,  "Cezalardan değil sağlığımızdan endişe etmeliyiz" çağrısında bulundu ve ilçemiz sakinlerine teşekkür etti.

Okan Gül
Video Editörü


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