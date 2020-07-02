Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, emekliye ayrılıyor! Veda ziyaretlerine başladı

İçişleri Bakanlığına emekliye ayrılmak için dilekçe veren Pendik İlçe Kaymakamı İlhan Ünsal veda ziyaretlerine başladı. Bu kapsamda Kaymakam Ünsal’ın veda ziyaretlerinden birisini de Bölge Gündem Haber'e gerçekleştirdi. Ünsal, ziyaretinde haber sitemizin imtiyaz sahibi İbrahim Şahin tarafından kapıda karşılandı. Ziyarette sitenin Genel Koordinatörü Yusuf Saray’da hazır bulundu.

Şahin, Kaymakam Ünsal’a Pendik’e verdiği katkılar ve hizmetlerinden ötürü teşekkür etti, sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik geçirmesini diledi.

‘’HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM’’

Ziyaretin bir vedadan ziyade teşekkür amaçlı olduğunu söyleyen İlhan Ünsal, ‘’İlçemizde yayın yapan tüm basın kuruluşlarına çok teşekkür ediyorum” dedi. Ünsal emekliliğe ayrılma kararını Pendik’te kalmak için verdiğini söyledi.

Ziyaret sonunda Kaymakam İlhan Ünsal, Bölge Gündem Haber sitesi imtiyaz sahibi İbrahim Şahin ve sitenin Genel Koordinatörü Yusuf Saray ile sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, 2017 yılının Haziran ayından beri görev yapıyordu.