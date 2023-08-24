Pendik kaymakamlık görevine Pursaklar kaymakamı Mehmet Yıldız atandı

Yaklaşık 3 yıl Pendik'te başarılı bir kaymakamlık görevinden sonra Yalova Valiliği görevine atanan Hülya Kaya'nın yerine kimin kaymakam olarak atanacağı merak ediliyordu. İçişleri bakanlığı kararnamesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Pendik kaymakamlığına Ankara Pursaklar kaymakamı Mehmet Yıldız atandı.



PENDİK KAYMAKAMI MEHMET YILDIZ KİMDİR?

07.11.1970 tarihinde Antalya-Gazipaşa'da doğdu. İlköğrenimini 1981 yılında Gazipaşa'da, orta ve lise öğrenimini 1987 yılında Antalya Aksu Öğretmen Lisesinde tamamladıktan sonra, 1987 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümündeki eğitimini 1991 yılında tamamladı.1996 yılında Antalya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 1997-1998 yıllarında eğitim amacıyla 8 ay süre ile İngiltere'de bulundu. 1998'de Sinop-Türkeli Kaymakam Vekilliğine atandı. 1999 yılında 5 ay süre ile Milli Güvenlik Akademisi Kursunu bitirdi.

1997 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yönetim Bilimleri dalında başladığı yüksek lisans eğitimini 2000 yılında "Türkiye'de Belediyelerin Mali Yapıları ve 1980 Sonrası Değişim" konulu tezi ile tamamladı. Daha sonra sırasıyla 2000-2001 yılları arasında Eskişehir-Günyüzü, 2001-2003 yılları arasında Van-Özalp, 2003-2006 yılları arasında Çorum-Mecitözü, 2006-2009 yılları arasında Sivas-Gemerek, 2009 - 2014 yılları arasında Bartın-Amasra, 2014-2019 yılları arasında Kızılcahamam Kaymakamı olarak görev yaptı.

22.08.2019 tarihinden itibaren Pursaklar Kaymakamlığına getirilen Yıldız, Evli ve iki çocuk babası olan Kaymakam, İngilizce bilmektedir.