Pendik kaymakamlık görevine Pursaklar kaymakamı Mehmet Yıldız atandı

En son yayınlanan İçişleri Bakanlığı kararnamesi ile Hülya kayanın Yalaova valiliğine atanması ile boşalan Pendik kaymakamlığı görevine Ankara Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız atandı.

YAYINLAMA
Google News
Pendik kaymakamlık görevine Pursaklar kaymakamı Mehmet Yıldız atandı

Yaklaşık 3 yıl Pendik'te başarılı bir kaymakamlık görevinden sonra Yalova Valiliği görevine atanan Hülya Kaya'nın yerine kimin kaymakam olarak atanacağı merak ediliyordu. İçişleri bakanlığı kararnamesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile Pendik kaymakamlığına Ankara Pursaklar kaymakamı Mehmet Yıldız atandı.

pursaklar-mehmet-yildiz.jpg
PENDİK KAYMAKAMI MEHMET YILDIZ KİMDİR?

07.11.1970 tarihinde Antalya-Gazipaşa'da doğdu. İlköğrenimini 1981 yılında Gazipaşa'da, orta ve lise öğrenimini 1987 yılında Antalya Aksu Öğretmen Lisesinde tamamladıktan sonra, 1987 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümündeki eğitimini 1991 yılında tamamladı.1996 yılında Antalya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. 1997-1998 yıllarında eğitim amacıyla 8 ay süre ile İngiltere'de bulundu. 1998'de Sinop-Türkeli Kaymakam Vekilliğine atandı. 1999 yılında 5 ay süre ile Milli Güvenlik Akademisi Kursunu bitirdi.
1997 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yönetim Bilimleri dalında başladığı yüksek lisans eğitimini 2000 yılında "Türkiye'de Belediyelerin Mali Yapıları ve 1980 Sonrası Değişim" konulu tezi ile tamamladı. Daha sonra sırasıyla 2000-2001 yılları arasında Eskişehir-Günyüzü, 2001-2003 yılları arasında Van-Özalp, 2003-2006 yılları arasında Çorum-Mecitözü, 2006-2009 yılları arasında Sivas-Gemerek, 2009 - 2014 yılları arasında Bartın-Amasra, 2014-2019 yılları arasında Kızılcahamam Kaymakamı olarak görev yaptı.

22.08.2019 tarihinden itibaren Pursaklar Kaymakamlığına getirilen Yıldız, Evli ve iki çocuk babası olan Kaymakam, İngilizce bilmektedir.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en zehirli örümceklerinden Argiope Lobata Gümüşhane'de ortaya çıktı
Dünyanın en zehirli örümceklerinden Argiope Lobata Gümüşhane'de ortaya çıktı
Polisin operasyon yaptığı ev, cephanelik çıktı!
Polisin operasyon yaptığı ev, cephanelik çıktı!
AFAD duyurdu! Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem meydana geldi
AFAD duyurdu! Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem meydana geldi
Yozgat'ta eve getirilirken koyun sürüsüne kurt sürüsü saldırdı, 30 koyun telef oldu
Yozgat'ta eve getirilirken koyun sürüsüne kurt sürüsü saldırdı, 30 koyun telef oldu
Son Haberler
Tapu Kadastro binası müze oldu! Ayasofya Tarihi Müzesi ziyarete açıldı
Tapu Kadastro binası müze oldu! Ayasofya Tarihi Müzesi ziyarete açıldı
Mahalleye kurulan su parkında çocuklar coştu!
Mahalleye kurulan su parkında çocuklar coştu!
Aydın'da balıklandırma: 300 bin sazan suya bırakıldı
Aydın'da balıklandırma: 300 bin sazan suya bırakıldı
Serinlemek isteyen Girlevik Şelalesine koşuyor!
Serinlemek isteyen Girlevik Şelalesine koşuyor!
Kurşun yağmuruna tutulan Suriyeli genç kendini bakkala zor attı
Kurşun yağmuruna tutulan Suriyeli genç kendini bakkala zor attı
Artvin’de Çoruh Nehri’ne düşen araçtan mucize eseri sağ çıktılar
Artvin’de Çoruh Nehri’ne düşen araçtan mucize eseri sağ çıktılar
Çok Okunanlar
Altın alacak ve satacaklar o gelişmeye dikkat! 24 Ağustos Perşembe güncel Gram, Çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Altın alacak ve satacaklar o gelişmeye dikkat! 24 Ağustos Perşembe güncel Gram, Çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Havalar ne zaman serinleyecek? 24 Ağustos Perşembe tüm illerimizde hava durumu
Havalar ne zaman serinleyecek? 24 Ağustos Perşembe tüm illerimizde hava durumu
Yozgat'ta eve getirilirken koyun sürüsüne kurt sürüsü saldırdı, 30 koyun telef oldu
Yozgat'ta eve getirilirken koyun sürüsüne kurt sürüsü saldırdı, 30 koyun telef oldu
AFAD duyurdu! Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem meydana geldi
AFAD duyurdu! Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem meydana geldi
Kavgayla hiç alakası yokken balkonda göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
Kavgayla hiç alakası yokken balkonda göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
Bakanı Yumaklı Çanakkale ve Eskişehir orman yangına dair son gelişmeleri aktardı
Bakanı Yumaklı Çanakkale ve Eskişehir orman yangına dair son gelişmeleri aktardı
Yorumlananlar
BMGK, üyeleri KKTC'yi kınamak istedi, Rusya bu karar itiraz ederek veto etti
BMGK, üyeleri KKTC'yi kınamak istedi, Rusya bu karar itiraz ederek veto etti
Seyir halindeki Ambulansın önünü kesti, aracın içinde hasta olup olmadığına baktı!
Seyir halindeki Ambulansın önünü kesti, aracın içinde hasta olup olmadığına baktı!
İBB'nin bitmeyen kazı çalışması Beykozluları isyan ettirdi "Bu çalışma ne zaman bitecek?"
İBB'nin bitmeyen kazı çalışması Beykozluları isyan ettirdi "Bu çalışma ne zaman bitecek?"
Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!
Türkiye başıboş köpek sayısında Hindistan’ı geçti!