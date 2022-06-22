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Pendik Masal Parkı düzenlenen tören ile açıldı

Pendik Belediyesi'nin hizmete sunduğu Pendik Masal Parkı düzenlenen tören ile açıldı. Açılışa Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'de katılım gösterdi.

Pendik Masal Parkı düzenlenen tören ile açıldı

Pendik Belediyesinin törenle hizmete açtığı ve içerisinde Göbeklitepe, Masal Anlatan Ağaç, Rafadan Tayfa ve daha birçok ünitenin bulunduğu “Pendik Masal Parkı” Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in katılımı ile açıldı. Masal Parkı açılışına birçok önemli isim ve vatandaşlar katılım gösterdi. 

Açılış törenine katılan ve tören sonrası alanı gezen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, TRT Reklam Dairesi Başkanı Mustafa İlbeyli, TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları, çocuklar ve aileleri eşlik etti. Başkan Ahmet Cin yaptığı konuşmada “Çocuklarımız ve gençlerimiz için ne yapsak az. Onlar için hep çalışacağız. Pendik Masal Parkı’nda masalsı bir yer oluşturmak istedik. Burada hem eğlensinler hem de öğrensinler diye minik bir Göbeklitepe alanı yaptık. Pendik Masal Parkı’mızda Rafadan Tayfa sokağı, oyun parkları, geleneksel öykülerimizden Keloğlan ve dev karakterleri, masal anlatan ağaç ve daha birçoğu çocuklarımızı bekliyor.” dedi. 

AHMET CİN ÇOCUKLAR İLE GEZDİ, GÖSTERİLERİ İZLEDİ

Açılış töreni sonrasında Başkan Ahmet Cin çocuklarla birlikte Pendik Masal Parkı’nı gezdi. Gezilere meyveler ve hayvanlardan oluşan maskot takımı ve müzik grubu eşlik etti. Çocuk şarkıları eşliğinde eğlenerek alanı gezen çocuklara daha sonra masal dinletisi gösterisi yapıldı. Masalcı Peri, Pendik Masal Parkı’nın ilk masallarını çocuklara anlattı. Başkan Ahmet Cin, etkinlik boyunca çocuklarla çeşitli alanları gezdi, masal gösterisini izledi.

ÇOCUKLAR GGÖBEKLİTEPEYİ  KEŞFEDİYOR

Kavakpınar Mahallesi Yeni Asır Caddesi üzerindeki 7.876 metrekarelik alana kurulan parkta çocuklar için geleneksel masal kahramanları, zaman tüneli, Rafadan Tayfa sokağı, oyun parkları, Keloğlan ve eşek, dev, saray ve masal anlatan ağaç ile gibi birçok eğlenceli alan düşünüldü ve tasarlandı. Pendik Masal Parkı’nda aynı zamanda masal diyarı da yer alıyor. Çocuklar, Masal Parkı’nda eğlenceli aktivitelerin yanında mini Göbeklitepe’yi gezerek bilgi sahibi oluyorlar. .

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