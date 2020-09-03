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Pendik Millet Bahçesi hizmete başladı!

Pendik Millet Bahçesi, haftanın her günü 09.30 ile 24.00 saatleri arasında vatandaşların hizmetine sunuldu. TOKİ tarafından geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Millet Bahçesi, bisiklet ve yürüyüş yolları, amfi tiyatro, seyir terasları, çocuk oyun alanları gibi bölümler ve yeni yapılacak projelerle vatandaşları ağırlayacak.

Pendik Millet Bahçesi hizmete başladı!

Pendik’in en büyük dinlenme, sosyal ve spor alanı haline gelen Pendik Millet Bahçesi, gerçekleştirilecek yeni projeleriyle haftanın her günü 09.30 ila 24.00 saatlerinde gelen vatandaşları karşılamaya başladı. 

Geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına başlanan Pendik Millet Bahçesi hizmete girdi. 40 futbol sahası büyüklüğündeki Pendik Millet Bahçesi’nde vatandaşların ihtiyaç duyduğu bütün sosyal alanlar bulunuyor.

Pendik Millet Bahçesi hizmete başladı!

Bisiklet ve yürüyüş yolları, amfi tiyatro, seyir terasları, çocuk oyun alanlarının yer aldığı millet bahçesine yakın zamanda millet kıraathanesi ve gençlik merkezi, koru köşkü ve cami de yapılacak. 7/24 güvenliğin sağlandığı Pendik Millet Bahçesi, haftanın her günü 09.30 ila 24.00 saatleri arasında vatandaşlara açık olacak.

Pendik Millet Bahçesi hizmete başladı!

GÖLETLER SU SPORLARINA HAZIRLANILIYOR

Millet Bahçesi’nde 2’si doğal olmak üzere toplamda 4 adet gölet bulunuyor. Eski maden ocakları değerlendirilerek devasa göletlere dönüştürüldü. Yakın gelecekte göletlerde su sporlarının yapılması planlanıyor.

Pendik Millet Bahçesi hizmete başladı!

Pendik Millet Bahçesi hizmete başladı!Pendik Millet Bahçesi hizmete başladı!

Okan Gül
Video Editörü


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