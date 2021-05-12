Pendik Kaynarca metro hattında patlama gerçekleşti. Sosyal medyada paylaşılan ve medyaya da yansıyan olaya ilişkin araştırma yapılıyor. Çok sayıda internet kullanıcısı Pendik patlama mı oldu? | Pendik Kaynarca metro inşaatındaki patlamanın nedeni ne? gibi soruların cevabına ulaşmak için arama yapıyor. İşte olaya ilişkin ayrıntılar....

PENDİK PATLAMA MI OLDU?

Pendik Kaynarca metro hattında patlama meydana geldi. Çevre ilçelerden de patlamının sesinin duyulduğu aktarıldı.

PENDİK KAYNARCA METRO İNŞAATINDAKİ PATLAMANIN NEDENİ NE?

Pendik Kaynarca metro hattında patlama meydana geldi. Çevre ilçelerden de patlamının sesinin duyulduğu aktarıldı.

Pendik Kaynarca'daki bir metro inşaatında yaşanan patlama sonrası bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynarca tuzla metro çalışmaları kapsamında yapılan kontrollü patlatmaların sonucu çevre binaların camları kırıIdı.

İstasyona yakın olan Yeni Yüzyıl Hastanesi patlamadan çok etkilenerek bir çok camlarının kırıldığı gözüktü.

Patlamanın, metro inşaatında kontrollü patlama hazırlığı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayıcıların infilak etmesi üzerine oluştuğu öğrenildi.

PENDİK KAYMAKAMLIĞI'NDAN PATLAMAYA İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA

Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, saat 19.40 sıralarında Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde bulunan İBB metro istasyonu inşaatında patlama ihbarı alındığı belirtildi.

Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, gerekli emniyet tedbirlerinin alındığı ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Alınan ilk bilgilere göre metro inşaatında kullanılan patlayıcılardan artan kısmının kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüllerin patladığı, patlama nedeniyle Tevfik İleri Caddesi'ndeki bazı iş yeri ve meskenlerde cam kırılmaları, yoldan geçen araçlarda hasar oluştuğu, şantiyede çalışan bir işçimizin hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin olay yerinde yapıldığı, olay mahalli dışında bir vatandaşın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."