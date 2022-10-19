Pendik Sanat Akademisi eserleri Ankara'da sanatseverler ile buluştu!

Pendik Belediyesi tarafından yıllardır devam eden Sanat Akademisi'nde eğitim alan öğrenciler yaptıkları eserleri festival kapsamında Ankara'da sergilediler. Sanat Akademisi Kat’ı Eğitmeni Ayşe Uysal Kiraz ve 12 kursiyerin yapmış olduğu eserlerinin sergilendiği festival yoğun ilgi gördü.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜLER

Başkent Kültür Yolu Festivali2nde birçok sanatsever vatandaş yoğun katılım gösterirken Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rifat Türker ve Vakıflar Bölge Müdürü Ferhat Türkoğlu da festivali ziyaret ederek kursiyerleri yapmış oldukları eserlerden dolayı tebrik etti.

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3 Ekim’de başlayan ve 2 hafta süren sergideki eserler Ankara Vakıf Eserleri Müzesi’nde sanatseverlerin ilgisine sunuldu.