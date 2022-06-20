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Pendik Sanat Akademisi yıl sonu sergileri devam ediyor

Pendik Sanat Akademisi'nin yıl sonu sergilerinin 3'üncü haftasında Boşnak kilim, ipek halı, cam füzyon ve süsleme, Osmanlı süsleme ve kalem işi, taş işleme ile rölyef eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Pendik Sanat Akademisi yıl sonu sergileri devam ediyor

Pendik Belediyesi'nin düzenlediği Pendik Sanat Akademisi yıl sonu etkinliklerinin 3'üncü haftası Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde devam ediyor. Yoğun katılımın gösterildiği yıl sonu sergilerinde halılardan işlemelere birçok esre beğeniye sunuldu. Sergide ayrıca 2022 Uluslararası Cam Yılı’na özel cam eserler de sergileniyor. 

BİRÇOK ESER ZİYARETÇİLERİN BEĞENİSİNE SUNULUYOR

Pendik Belediyesi sanat kurslarında yıl boyunca aldıkları eğitimle eserlerini oluşturan kursiyerler eserlerini sanat severlerin beğenisine sunululyor. Boşnak kilim, ipek halı, cam füzyon ve süsleme, Osmanlı süsleme ve kalem işi, taş işleme ile rölyef eserler 17-28 Haziran tarihleri arasında Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezinde sergilenmeye devam edecek.

SERGİDE GERİ DÖNÜŞÜME DİKKAT ÇEKEN ESRELER DE VAR

Farklı tekniklerle yapılmış eserlerin yer aldığı sergide 2022 Uluslararası Cam Yılı’na özel çalışmalarda sergileniyor. Birleşmiş Milletlerin 2022 yılını Uluslararası Cam Yılı ilan etmesi ile geri dönüşüme eserleriyle parmak basmak isteyen kursiyerler cam füzyon ve süsleme eserleriyle iklim kriziyle mücadeleyi vurguluyor. Geri dönüşümün önemine ağırlık verilen eserlerde dönüştürülebilir malzemelerden de yararlanılmış.

Pendik Sanat Akademisi yıl sonu sergileri devam ediyorPendik Sanat Akademisi yıl sonu sergileri devam ediyorPendik Sanat Akademisi yıl sonu sergileri devam ediyorPendik Sanat Akademisi yıl sonu sergileri devam ediyor

 

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