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Pendik Sanat Akademisi'nden büyüleyen sergi!

Pendik'te Sanat Akademisi tarafından hazırlanan Katı, Hüsn-i Hat, Sedef Kakma ve Ahşap Oyma sergisi sanatseverlerden tam not aldı. Kursiyerlerin hünerlerini gösterdiği sergide yer alan eserler, tamamen el yapımı olmasıyla dikkat çekti.

Pendik Sanat Akademisi'nden büyüleyen sergi!

Pendik'te yıl sonu sergileri devam ediyor.  Mehmet Akit Ersoy Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen sergi açılışına sanatseverlerin katılımı yoğun oldu. Sanat Akademisi’nin düzenlediği Katı, Hüsn-i Hat, Sedef Kakma ve Ahşap Oyma sergisi açıldı. Sergide ahşap oyma sanatıyla yapılan eserler görenleri büyüledi.

Pendik Sanat Akademisinden büyüleyen sergi!

"UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ ESERLER YAŞATILIYOR"

Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Kaymakam Dr. Hülya Kaya’da katılarak eserleri inceledi. Başkan Ahmet Cin “Unutulmaya yüz tutmuş sanat ve zanaatları yaşatıyorsunuz.” diyerek gayretli çalışmalarından dolayı eğitmenleri ve kursiyerleri tebrik etti.

Sergide çok sayıda ahşap oyma eser yer alıyor. Eserler arasında 4 kapılı ahşap konsol dikkat çekti. Hiçbir makine değmeden tamamen elle oyularak üretilen dolap asırlar öncesinden kalma antika görüntüsüyle ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı.

Pendik Sanat Akademisinden büyüleyen sergi! Pendik Sanat Akademisinden büyüleyen sergi! Pendik Sanat Akademisinden büyüleyen sergi! Pendik Sanat Akademisinden büyüleyen sergi! Pendik Sanat Akademisinden büyüleyen sergi! Pendik Sanat Akademisinden büyüleyen sergi! Pendik Sanat Akademisinden büyüleyen sergi! Pendik Sanat Akademisinden büyüleyen sergi!

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