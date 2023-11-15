Pendik Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Teknoloji ve Dijitalleşme Çalıştayı

Pendik Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi 'TECHLAB Liseler Arası Teknoloji ve Dijitalleşme Çalıştayı'nın ikincisini düzenliyor.

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Pendik Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Teknoloji ve Dijitalleşme Çalıştayı

Bu kapsamda, 3 gün sürecek olan çalıştay 16 Kasım Perşembe günü saat 10.30’da başlayacak olup 17-18 Kasım 2023 tarihlerinde devam edecek. Çalıştay ile dış paydaş düşünce, görüş ve önerileri toplanacak.

8 FARKLI SALONDA 8 KONUDA EŞ ZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞECEK

Çalıştay ile ilgili haber sitemizin editörü ve Teknolojiden Sorumlu Yöneticisi Yusuf Saray'a konuşan Pendik Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi okul müdürü Abdülkadir Işık, Çalıştay günlerinde, öğrencilerin katılacağı oturumlar 8 konu başlığında, 8 farklı salonda eş zamanlı olarak 8 oturum gerçekleştirileceğini belirtti.

Yapılacak çalıştay sayesinde okulun öğrencileriyle birlikte coğrafya, uzay bilimleri, kimya, biyoloji, tarih, fizik gibi alanlarda birçok şey keşfettiklerini belirten Işık, "Keşiflerimizin yanı sıra, bilgisayarları ve interneti icat edip bilginin insanlar arasında daha hızlı yayılmasını sağladık. Teknolojinin, bir taraftan bize çok büyük fırsatlar sunduğuna şahit olurken, diğer taraftan bizden de çok fazla şey götürdüğünün farkına varıyoruz. Çalıştayda bir araya gelen öğrenciler teknolojinin tarih, ekonomi, sanat, eğitim, felsefe, sosyoloji, psikoloji ve siyaset alanlarıyla etkileşimini tartışmak, bu alanlarda kendilerine neler sağladığını görmek, bu alanları nasıl dönüştürdüğünü detaylıca konuşmak ve teknolojinin yeni dünya düzenindeki sarsıcı konumunun farkına varıp, bu konulardaki bilinç düzeyimizi arttırmayı, içerikleri ve çalışmaları aylar önceden süregelmiş komite çalışmalarıya birlikte teknoloji ve dijitalleşme ile ilgili farklı perspektiflerle düzenleyecekleri konferanslarla katılımcıların tecrübelerini ve bakış açılarını genişletmeyi hedefliyoruz" dedi.

"BOĞAZ TURU VE KONSER PLANLADIK"

Çalıştay kapsamında katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşamak istediklerini belirten Işık, katılımcılarımıza özel, özenle hazırlanmış boğaz turu ve konser gibi sosyal etkinlikler planlandıklarını da ifade etti.

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ÇALIŞTAYIN VİZYONU

Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi, TechLab Liseler Arası Teknoloji Çalıştayında belirlenen alt konular ve bu konuların teknoloji ve dijitalleşmeyle etkileşimi hakkında öğrencilerin kendi çalışmalarını ve görüşlerini ifade edebileceği bir ortam hedeflemektedir. Ayrıca bu çalıştay sırasında öğrencilerden özgün bildiriler oluşturarak bunları sunmaları, böylece ekip içi çalışma yapabilme ve sunum becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

ÇALIŞTAYIN MİSYONU

Belirlediğimiz komite başlıklarında, gençlerin yeni dünya düzeninin farkına varmalarını, farklı başlıklar altında dijitalleşmenin hayatımıza etkilerini fark etmelerini, araştırmacı ve girişimci ruha sahip, sorgulayan, katılımcı, dinamik, evrensel düşünebilen bireyleri yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte farklı okullardan aynı başlıklara merakı olan gençleri bir araya getirmeyi amaçlıyoruz.

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