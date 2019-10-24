Pendik, Teknopol İstanbul ile daha da büyüyecek

Teknopol İstanbul temel atma töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Ahmet Yesevi Mahallesi’nde gerçekleşti. Teknopol İstanbul sayesinde Pendik’in popülaritesinin arttığını vurgulayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Türkiye’nin Silikon Vadisi Pendik’te kurulacak.” dedi.

Teknopol İstanbul Temel Atma Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleşti. Ahmet Yesevi Mahallesi’nde gerçekleşen törene Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı katıldı.

Törende konuşan Bakan Mustafa Varank, Teknopol’le biyoteknoloji ve sağlık alanında çalışan firmalar için bölgesel bir üs olma amaçlandığını belirterek "Teknoparkımız, biyoteknoloji ve sağlık alanında çalışan firmalar için bölgesel bir üs olmayı amaçlıyor. Burası sağlık yazılımından yerli ilaç üretimine, geleneksel tıptan medikal tasarıma varıncaya dek farklı alanlarda AR-GE yapmak isteyen girişimcilere ev sahipliği yapacak. Biliyorsunuz sağlık sektörüne yönelik, şehir hastaneleri de dahil olmak üzere önemli adımlar attık. Bu sayede Türkiye, büyük bir cazibe merkezi haline geldi.

Son dönemde gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşanan hadiseler yerli ve milli teknolojilerimizi geliştirmenin ne kadar hayati olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Bildiğiniz gibi bakanlık olarak teknoparklar ve AR-GE merkezleri eliyle inovatif faaliyetleri teşvik ediyoruz. Bakınız, sadece ilaç ve sağlık alanında 56 AR-GE merkezini ve teknoparklarımızda faaliyet gösteren 350'den fazla firmayı destekliyoruz.” dedi.

“Türkiye’nin Silikon Vadisi Pendik’te kurulacak”

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik’e son yıllarda yapılan teknoloji ve ulaşım yatırımlarına değindi. Türkiye’nin en büyük Avrupa`nın ise 3. en büyük teknokenti, Teknopark İstanbul’un Pendik’te faaliyet gösterdiğini hatırlatarak “Özellikle teknoloji yatırımlarıyla bölgemizin popülaritesi artmakta. Teknopark’ın yanı sıra ilçemizde yer tahsisi yapılmış olan Türk – Japon Üniversitesinin mütevelli heyeti oluştu ve yakın zamanda onun da inşa süreçleri başlayacak.

Tuzla ile tersaneler bölgesinde Milgem dediğimiz teknolojik açıdan üst düzey gemiler inşa eden firmalarımız bulunmakta. Özellikle ulaşım akslarının buluştuğu bir konumda olmamızın imkanlarından ve avantajlarından faydalanarak Türkiye’nin Silikon Vadisi’ni Sağlık Teknokenti’ni de katarak bu bölgede oluşturma hedefimiz bulunuyor.” dedi.