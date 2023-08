Pendik'in ilk kadın kaymakamıydı! Hülya Kaya Yalova valisi oldu

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Valiler Kararnamesi yayımlandı. Kararnameye göre 57 ile yeni vali atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre 57 ilin valisi değişti. Pendik Kaymakamı Hülya Kaya ise Yalova Valisi oldu.

Kaya’nın önümüzdeki günlerde düzenlenecek veda yemeğinde Pendiklilerle vedalaşması bekleniyor.

PEKİ YENİ PENDİK KAYMAKAMI KİM OLACAK?

İşte bu sorunun yanıtı önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayınlanması beklenen Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'yle belirlenecek. Yeni kararnamenin en fazla 10-15 gün içinde yayınlanacağı ifade ediliyor.

VALİ HÜLYA KAYA KİMDİR?

1974 yılında Konya’nın Akşehir İlçesinde doğdu. 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden; 2002 yılında da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1999 yılında mülki idare amirliği mesleğine başladı. 2000-2001 yılları arasında 9 ay süreyle İngiltere’nin Nottingham şehrinde yabancı dil ve kamu yönetimi kursuna katıldı.

2008-2009 eğitim-öğretim yılında İngiltere’nin Portsmouth Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi Bölümü’nde “The European Union Asylum Policy: To What Extent the EU Asylum Policy Affect the Right to Seek Asylum” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2015 yılında doktora eğitimine gönderildi. 2015-2018 yılları arasında İngiltere’nin Sussex Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Uluslararası Hukuk alanında “The EU-Turkey Agreement on Refugees: A Critical Evaluation of Its Impact on the Fundamental Rights of Refugees” başlıklı tezi ile doktorasını tamamladı.

Mesleğe başladığı 1999 yılından günümüze kadar sırasıyla; Konya-Altınekin, Çorum-Oğuzlar ve Isparta-Yenişarbademli İlçeleri’nde kaymakam vekilliği, Aksaray-Eskil (2001-2003) İlçesi ile Adıyaman-Tut (2003-2006) İlçesinde kaymakamlık, Kahramanmaraş İli’nde (2006-2008) Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Konya-Sarayönü İlçesi’nde kaymakamlık (2009-2010) görevini yürütürken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görevlendirildi. Burada 2010-2014 yılları arasında Genel Sekreter Danışmanı, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Alt Yapı Komitesi çalışmaları koordinatörü ve Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı olarak görev yaptı.

2014 yılında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine atandı. 2018-2020 yılları arasında İstanbul Vali Yardımcılığı görevinde bulundu. 27.07.2020 tarihinde itibaren İstanbul-Pendik'in kadın kaymakamı olarak göreve başladı.

HÜLYA KAYA EVLİ Mİ?

Evli ve iki çocuk annesidir.