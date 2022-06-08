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  3. "Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor" yarışmasına ödül töreni düzenlendi

"Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor" yarışmasına ödül töreni düzenlendi

Geleneksel olarak düzenlenen "Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor" bilim ve fikir yarışması ödül töreni 1 Haziran Çarşamba günü Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Programa Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'de katılım gösterdi.

"Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor" yarışmasına ödül töreni düzenlendi

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen bu yıl da üçüncüsü düzenlenen Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor" isimli yarışma programı PESİAD, Pendik Belediyesi ve Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak 1 Haziran Çarşamba günü düzenlendi. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. 

DERECE YAPAN ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Düzenlenen ödül törenine Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytekin Yılmaz, Teknopark Genel Müdürü Bilal Topçu ve PESİAD Yönetim Kurulu Başkanı A. Kadir Bayram katılım gösterdi. Protokol konuşmalarının ardından derece yapan öğrencilere hediyeleri takdim edildi. 

Pendikli Gençler İcat Çıkartıyor yarışmasına ödül töreni düzenlendiPendikli Gençler İcat Çıkartıyor yarışmasına ödül töreni düzenlendiPendikli Gençler İcat Çıkartıyor yarışmasına ödül töreni düzenlendiPendikli Gençler İcat Çıkartıyor yarışmasına ödül töreni düzenlendiPendikli Gençler İcat Çıkartıyor yarışmasına ödül töreni düzenlendiPendikli Gençler İcat Çıkartıyor yarışmasına ödül töreni düzenlendiPendikli Gençler İcat Çıkartıyor yarışmasına ödül töreni düzenlendi

 

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