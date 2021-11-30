Pendikli iş insanı Erkan Gül, MÜSİAD, Vizyoner'21'i anlattı!

İş insanlarını bir araya getirerek çeşitli toplantılar ve zirveler düzenleyen MÜSİAD, bu kapsamda 22 Aralık'ta "Fark Et" teması ile Haliç Kongre Merkezi'nde Vizyoner'21 Fark Et zirvesi düzenleyecek.

Zirve öncesi 29 Kasım'da düzenlenen bilgilendirme toplantısında MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Pendikli sevilen iş insanı MÜSİAD Vizyoner'21 İcra Kurulu Başkanı Erkan Gül bir konuşma gerçekleştirdi.

'Bir kişiyi değiştirmek için gerekli olan, onun farkındalığını değiştirmektir' fikrinden yola çıkan ve 2 yılda bir düzenlenen toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, belirledikleri hedefler doğrultusunda Vizyoner'21'in çerçevesini farklılaştırmaya çalıştıklarını belirterek, burada en büyük amaçlarının 'faydaya yönelik hareketler' olduğunu söyledi.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILIM SAĞLAYACAK

Türkiye ve dünyadan önemli isimlerin zirveye konuk olacağını dile getiren Asmalı, bu isimler arasında Prof. Dr. Temel Kotil, Steven Young, Paul Doany, Prof. Dr. Kemal Sayar ve Prof. Dr. Sadettin Ökten gibi isimlerin bulunduğunu bildirdi.

Asmalı, zirveye ücretsiz olarak katılmak isteyenlerin www.musiadvizyoner.org adresinden 15 Aralık'a kadar kayıt yaptırmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

ERKAN GÜL: GİRİŞİMCİLER, KİŞİLERE YOL GÖSTERMİŞ OLACAK

Pendikli sevilen iş insanı MÜSİAD Vizyoner'21 İcra Kurulu Başkanı olan Erkan Gül, zirve hakkında konuştu. Zirveyi aralıklarla 2023'e kadar yapmayı düşündüklerini belirten Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'nun belirli şehirlerinde Vizyoner'21 Fark Et'i herkesle buluşturmak, fayda sağlamak istiyoruz. Start-up'ların geleceğimiz için oldukça önemli olduğunu dile getirmiştik. Vizyoner 21 için Start-up Exchange Sahnesi ile karşınıza çıkacağız. Start-up ruhunu önemseyen girişimciler bu sahneye çıkacak, misyon ve vizyonlarından bahsedip start-up fikri olan kişilere de bir yol haritası göstermiş olacaklar. Yine Start-up Exchange ödül törenimizle bir ilki gerçekleştirerek; 'Özgün Ürün Şampiyonu', 'Sınır Tanımayan Şampiyon', “En Çevreci Şampiyon' ödüllerimizi takdim edeceğiz."

Gül, zirveye davet ettikleri start-up'ların birçoğunun geleceğin markaları haline gelen unicornlara hatta decacornlara dönüşeceğine inandıklarını kaydederek, "Ayrıca bir diğer sürprizimiz de start-up'lar için özel kitapçık ve web sitesinin tasarlanacak olması." dedi.