Pendikli eğitim üyesinden sevindiren haber! Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirildi

Kırgızistan'da yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı Bişkek'te bir hastanede tedavi gören 51 yaşındaki Burhanettiin Çakıcı, hastane şartlarının tedavi de yetersiz olmasından dolayı Türkiye'ye yaptığı çağrıdan olumlu sonuç aldı.

Geçtiğimiz günlerde Bölge Gündem Haber'den sesini duyuran Burhanettin Çakıcı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Kırgız-Türk Manas Ünversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştığı sırada koronavirüse yakalanarak Bişkek'te bir hastaneye kaldırılmıştı.

AMBULANS UÇAKLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Bişkek'teki hastane şartlarının elverişsizliğinden dolayı durumu daha da kötüleşen Çakıcı için Türk Büyükelçiiliği harekete geçti. Sağlık Bakanlığıyla yapılan irtibatlar sonucu 51 yaşındaki Burhanettin Çakıcı ile birlikte koronavirüse yakalanan 3 kişi Sağlık Bakanlığına ait TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Sabah saat 07:00 sularında Ankara-Bişkek-İstanbul güzergahıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen hastalar onları bekleyen ambulanslarla tedavi görecekleri hastanelere nakledildi.

Kırgizistan'da koronavirüse yakalanan öğretim üyesinden Türkiye'ye yardım çağrısı!

BURHANETTİN ÇAKICI KİMDİR?

Yaklaşık 10 yıldır Kırgızistan Bişkek'te öğretim görevlisi olarak çalışan Burhanettin Çakıcı, Pendik ve Kartal'da farklı liselerde edebiyat öğretmenliği yaptı. Milli ve manevi değerlerine bağlı olan bir kişilik olarak ön plana çıkan Çakıcı, Duyuru Gazetesi'nde de köşe yazarlığı yapıyor.