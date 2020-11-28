Pendikspor 0 - 2 Sakaryaspor | MAÇ SONUCU

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta 12 haftada Pendikspor evinde Sakaryaspor ile oynadığı maçta 2 - 0 mağlup oldu. İşte detaylar...

PENDİKSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grupta Pendikspor ile Sakaryaspor 12. haftada karşılaştı. Pendik İlçe Stadı'nda oynanacak mücadele, 29 Kasım Pazar günü saat 13.00'de başladı. Mücadele, Demokrat Özgür Güneş tarafından yönetildi. Demokrat Özgür Güneş'in yardımcılıklarını ise Ali Etlikci ve Boran Turhan üstlendi. Karşılaşma Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynandı.

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Misli.com ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte, Misli.com 2. Lig'de haftanın önemli maçları, Misli.com mobil uygulamaları üzerinden şifresiz ve naklen yayınlanıyor. Pendikspor - Sakaryaspor maçı da Pazar günü saat 13.00'de Misli.com uygulamaları üzerinden naklen izlenebilir.

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