Pendikspor 3-0 Turgutluspor | Maç özeti ve Sonucu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Pendikspor, Turgutluspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Pendikspor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Pendikspor ve Turgutluspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Pendikspor sahasında Turgutluspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Pendik Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Pendikspor - Turgutluspor maçı skoru ne oldu?
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Pendikspor Turgutluspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Pendik Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00
Pendikspor Turgutluspor Maçının Hakemleri
Erkan Engin(hakem), Kadir Beyaz(1. Yardımcı Hakem), Sabri Öğe(2. Yardımcı Hakem), Tunç Özdemir(dördüncü Hakem)
Pendikspor İlk 11
13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 6. Özgür İleri, 18. Göksu Türkdoğan, 25. Erdinç Pekgöz, 32. Gökhan Yılmaz, 54. Berat Ali Genç, 77. Mahmut Caner Alioğlu, 79. Umut Sönmez, 80. Kadir Salih, 84. Denis Taşkesen
Yedekler
61. Emre Aydın, 1. Behlül Aydın, 9. Enis Durak, 12. Özgür Çelik, 14. Atakan Müjde, 17. Atakan Arslan, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 30. Fırat Güllü, 52. Emirhan Çağlayan, 57. Görkem Akıllı
Teknik Sorumlu
Şaban Yıldırım
Turgutluspor İlk 11
54. Muhammet Taha Tepe, 10. Mithat Yaşar, 11. Muhammet Arslantaş, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 16. Mete Sevinç, 23. Talha Yazgan, 37. Muhammet Haşim Çoban, 40. Erkan Süer, 61. Kadir Yazıcı, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir, 92. Sezer Özmen
Yedekler
35. Can Sevinç, 12. Yunus Yağız, 3. Hamit Kulya, 7. Samed Hakan Kılıç, 9. Muhammet Beşir, 17. Mutlu Aksu Doğan, 22. Erdoğan Kaya, 27. Savaş Polat, 77. Okan Erdik, 80. Emre Keskin
Teknik Sorumlu
Besim Koçal
Puan Durumu
|Takım
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|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|22
|16
|4
|2
|51
|18
|52
|33
|2
|Van Spor
|22
|13
|4
|5
|35
|20
|43
|15
|3
|Kırşehir Belediyespor
|22
|11
|7
|4
|31
|15
|40
|16
|4
|Sakaryaspor
|22
|11
|7
|4
|37
|23
|40
|14
|5
|Turgutluspor
|22
|13
|0
|9
|29
|34
|39
|-5
|6
|Bodrumspor
|22
|11
|5
|6
|51
|32
|38
|19
|7
|Kırklarelispor
|22
|9
|10
|3
|27
|16
|37
|11
|8
|Pazarspor
|22
|10
|4
|8
|35
|31
|34
|4
|9
|Serik Belediyespor
|22
|8
|8
|6
|33
|31
|32
|2
|10
|Tarsus İdman Yurdu
|22
|8
|6
|8
|30
|26
|30
|4
|11
|Pendikspor
|22
|9
|2
|11
|36
|26
|29
|10
|12
|Etimesgut Belediyespor
|22
|7
|7
|8
|23
|22
|28
|1
|13
|Sivas Belediyespor
|22
|6
|9
|7
|35
|29
|27
|6
|14
|Karacabey Belediyespor
|22
|7
|6
|9
|24
|25
|27
|-1
|15
|1922 Konyaspor
|22
|6
|5
|11
|27
|28
|23
|-1
|16
|Mamak FK
|22
|6
|4
|12
|23
|56
|22
|-33
|17
|Elazığspor
|22
|7
|3
|12
|30
|42
|24
|-12
|18
|Kastamonuspor
|22
|5
|5
|12
|19
|33
|20
|-14
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|22
|6
|2
|14
|23
|39
|20
|-16
|20
|Kardemir Karabükspor
|22
|1
|2
|19
|9
|62
|5
|-53
Fikstür
|07.02.2021
|Mamak FK
|1-5
|Etimesgut Belediyespor
|07.02.2021
|Sivas Belediyespor
|1-2
|Van Spor
|07.02.2021
|Sakaryaspor
|3-1
|Tarsus İdman Yurdu
|07.02.2021
|Pendikspor
|3-0
|Turgutluspor
|07.02.2021
|Pazarspor
|0-2
|Kırklarelispor
|07.02.2021
|Kırşehir Belediyespor
|2-0
|Kastamonuspor
|07.02.2021
|Karacabey Belediyespor
|0-2
|Eyüpspor
|07.02.2021
|Elazığspor
|0-2
|Kardemir Karabükspor
|07.02.2021
|Bodrumspor
|5-2
|1922 Konyaspor
|07.02.2021
|Bayburt Özel İdare Spor
|4-1
|Serik Belediyespor
|07.02.2021
|Başkent Akademi FK
|Etimesgut Belediyespor