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Pendikspor 3-0 Turgutluspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Pendikspor, Turgutluspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Pendikspor 3-0 Turgutluspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Pendikspor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Pendikspor ve Turgutluspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Pendikspor sahasında Turgutluspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Pendik Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Pendikspor - Turgutluspor maçı skoru ne oldu?

Pendikspor, Turgutluspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Pendikspor  Turgutluspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Pendik Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.02.2021 13:00

Pendikspor Turgutluspor Maçının Hakemleri
Erkan Engin(hakem), Kadir Beyaz(1. Yardımcı Hakem), Sabri Öğe(2. Yardımcı Hakem), Tunç Özdemir(dördüncü Hakem)

Pendikspor İlk 11
13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 6. Özgür İleri, 18. Göksu Türkdoğan, 25. Erdinç Pekgöz, 32. Gökhan Yılmaz, 54. Berat Ali Genç, 77. Mahmut Caner Alioğlu, 79. Umut Sönmez, 80. Kadir Salih, 84. Denis Taşkesen

Yedekler
61. Emre Aydın, 1. Behlül Aydın, 9. Enis Durak, 12. Özgür Çelik, 14. Atakan Müjde, 17. Atakan Arslan, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 30. Fırat Güllü, 52. Emirhan Çağlayan, 57. Görkem Akıllı

Teknik Sorumlu
Şaban Yıldırım

Turgutluspor İlk 11
54. Muhammet Taha Tepe, 10. Mithat Yaşar, 11. Muhammet Arslantaş, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 16. Mete Sevinç, 23. Talha Yazgan, 37. Muhammet Haşim Çoban, 40. Erkan Süer, 61. Kadir Yazıcı, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir, 92. Sezer Özmen

Yedekler
35. Can Sevinç, 12. Yunus Yağız, 3. Hamit Kulya, 7. Samed Hakan Kılıç, 9. Muhammet Beşir, 17. Mutlu Aksu Doğan, 22. Erdoğan Kaya, 27. Savaş Polat, 77. Okan Erdik, 80. Emre Keskin

Teknik Sorumlu
Besim Koçal

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor22164251185233
2Van Spor22134535204315
3Kırşehir Belediyespor22117431154016
4Sakaryaspor22117437234014
5Turgutluspor221309293439-5
6Bodrumspor22115651323819
7Kırklarelispor22910327163711
8Pazarspor2210483531344
9Serik Belediyespor228863331322
10Tarsus İdman Yurdu228683026304
11Pendikspor22921136262910
12Etimesgut Belediyespor227782322281
13Sivas Belediyespor226973529276
14Karacabey Belediyespor22769242527-1
151922 Konyaspor226511272823-1
16Mamak FK226412235622-33
17Elazığspor227312304224-12
18Kastamonuspor225512193320-14
19Bayburt Özel İdare Spor226214233920-16
20Kardemir Karabükspor2212199625-53

Fikstür

07.02.2021Mamak FK1-5Etimesgut Belediyespor
07.02.2021Sivas Belediyespor1-2Van Spor
07.02.2021Sakaryaspor3-1Tarsus İdman Yurdu
07.02.2021Pendikspor3-0Turgutluspor
07.02.2021Pazarspor0-2Kırklarelispor
07.02.2021Kırşehir Belediyespor2-0Kastamonuspor
07.02.2021Karacabey Belediyespor0-2Eyüpspor
07.02.2021Elazığspor0-2Kardemir Karabükspor
07.02.2021Bodrumspor5-21922 Konyaspor
07.02.2021Bayburt Özel İdare Spor4-1Serik Belediyespor
07.02.2021Başkent Akademi FK Etimesgut Belediyespor
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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