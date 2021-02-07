Pendikspor 3-0 Turgutluspor | Maç özeti ve Sonucu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. hafta maçında Pendikspor, Turgutluspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Pendikspor ve Turgutluspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 22. hafta maçında Pendikspor sahasında Turgutluspor ile 07.02.2021 13:00'da karşılaştı. Pendik Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Pendikspor - Turgutluspor maçı skoru ne oldu? Pendikspor, Turgutluspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Pendikspor Turgutluspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Pendik Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.02.2021 13:00



Pendikspor Turgutluspor Maçının Hakemleri

Erkan Engin(hakem), Kadir Beyaz(1. Yardımcı Hakem), Sabri Öğe(2. Yardımcı Hakem), Tunç Özdemir(dördüncü Hakem)

Pendikspor İlk 11

13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 6. Özgür İleri, 18. Göksu Türkdoğan, 25. Erdinç Pekgöz, 32. Gökhan Yılmaz, 54. Berat Ali Genç, 77. Mahmut Caner Alioğlu, 79. Umut Sönmez, 80. Kadir Salih, 84. Denis Taşkesen



Yedekler

61. Emre Aydın, 1. Behlül Aydın, 9. Enis Durak, 12. Özgür Çelik, 14. Atakan Müjde, 17. Atakan Arslan, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 30. Fırat Güllü, 52. Emirhan Çağlayan, 57. Görkem Akıllı



Teknik Sorumlu

Şaban Yıldırım

Turgutluspor İlk 11

54. Muhammet Taha Tepe, 10. Mithat Yaşar, 11. Muhammet Arslantaş, 14. Marvin Sinan Büyüksakarya, 16. Mete Sevinç, 23. Talha Yazgan, 37. Muhammet Haşim Çoban, 40. Erkan Süer, 61. Kadir Yazıcı, 88. Muhammed Rıdvan Özdemir, 92. Sezer Özmen



Yedekler

35. Can Sevinç, 12. Yunus Yağız, 3. Hamit Kulya, 7. Samed Hakan Kılıç, 9. Muhammet Beşir, 17. Mutlu Aksu Doğan, 22. Erdoğan Kaya, 27. Savaş Polat, 77. Okan Erdik, 80. Emre Keskin



Teknik Sorumlu

Besim Koçal

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 22 16 4 2 51 18 52 33 2 Van Spor 22 13 4 5 35 20 43 15 3 Kırşehir Belediyespor 22 11 7 4 31 15 40 16 4 Sakaryaspor 22 11 7 4 37 23 40 14 5 Turgutluspor 22 13 0 9 29 34 39 -5 6 Bodrumspor 22 11 5 6 51 32 38 19 7 Kırklarelispor 22 9 10 3 27 16 37 11 8 Pazarspor 22 10 4 8 35 31 34 4 9 Serik Belediyespor 22 8 8 6 33 31 32 2 10 Tarsus İdman Yurdu 22 8 6 8 30 26 30 4 11 Pendikspor 22 9 2 11 36 26 29 10 12 Etimesgut Belediyespor 22 7 7 8 23 22 28 1 13 Sivas Belediyespor 22 6 9 7 35 29 27 6 14 Karacabey Belediyespor 22 7 6 9 24 25 27 -1 15 1922 Konyaspor 22 6 5 11 27 28 23 -1 16 Mamak FK 22 6 4 12 23 56 22 -33 17 Elazığspor 22 7 3 12 30 42 24 -12 18 Kastamonuspor 22 5 5 12 19 33 20 -14 19 Bayburt Özel İdare Spor 22 6 2 14 23 39 20 -16 20 Kardemir Karabükspor 22 1 2 19 9 62 5 -53

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