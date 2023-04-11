Pendikspor Bodrum deplasmanından 2-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-2 yaparak bir puan almayı başardı

11 Nisan 2023 Salı günü 16.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelen iki takım, üç puanı kazanmak için mücadele etti. Toplam 4 gol atılan maçta iki takım maçtan birer puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Müsabakaya ev sahibi Bodrumspor başladı.

Maça hızlı başlayan taraf Bodrum ekibi oldu. Sık sık atağa çıkan ev sahibi takım, Pendikspor defansını zorlamaya çalıştı.

14. dakikada Pendikspor'un yaptığı bir top kaybının ardından, Bodrumspor'un kaptanı Kenan Özer topla buluştu ve golünü attı 1-0.

24. dakikada zorunlu bir değişiklik yapan Pendikspor'da Erdem Özgenç'in yerine Hasan Kılıç oyuna dahil oldu.

28. dakikada savunmada hata yapan Pendikspor'un hatasını Bodrumspor futbolcusu Gökdeniz Bayrakdar affetmedi ve takımının maçtaki ikinci golünü attı 2-0.

40. dakikada Pendikspor, Regattin ile köşe vuruşu kullandı. Ceza sahasında oluşan karambolde Thuram yerde kaldı. VAR hakemlerinin uyarısıyla pozisyonu izleyen Burak Pakkan, penaltı kararı vererek Ali Aytemur'a sarı kart gösterdi.

42. dakikada topun başına geçen Adrien Regattin, penaltı vuruşunu golle sonuçlandırdı 2-1.

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43. dakikada Pendiksporlu Adrien Regattin sarı kart gördü.

44. dakikada Bodrumsporlu Kenan Özer sarı kart gördü.

Müsabakanın ilk yarısı Bodrumspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Pendikspor ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı.

46. dakikada Ahmet Ildız'ın yerine Aias Aosman oyuna dahil oldu.

48. dakikada Bodrumsporlu Musah Mohammed yerini Erkan Değişmez'e bıraktı.

50. dakikada Pendikspor futbolcusu Berkay Sülüngöz sarı kart gördü.

60. dakikada Bodrumspor futbolcusu Samet Yalçın sarı kart gördü.

61. dakikada Bodrumspor futbolcusu Hakan Özmert'in yerine Erdem Çetinkaya oyuna dahil oldu.

67. dakikada Pendikspor'un forvet oyuncusu Thuram sarı kartı gördü.

69. dakikada Pendikspor'un beraberlik golü Leandro Kappel ile geldi 2-2.

73. dakikada oyuna sonradan dahil olan Pendiksporlu Hasan Kılıç, zorunlu bir değişiklik sonucu yerini Murat Akça'ya bıraktı.

75. dakikada Bodrumspor 3 oyuncu değişikliği daha yaptı. Kenan Özer'in yerine Celal Dumanlı, Omar Imeri'nin yerine Umar Aminu, Ali Aytemur'un yerine Onur Akbay oyuna dahil oldu.

80. dakika topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Pendikspor futbolcusu Mesut Özdemir sarı kart gördü.

87. dakikada serbest vuruşun ardından Bodrumspor ağlarına giden top gol değeri kazanmadı. Kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Murat Akça'nın ofsaytta olduğu belirlendi.

90. dakikada Pendikspor'da Thuram'ın yerine Oğulcan Çağlayan, Ferhat Öztorun'un yerine Erhan Kara oyuna dahil oldu.

90+8'de penaltı beklediği pozisyonda yerde kalan Pendiksporlu Gökcan Kaya hakemi aldatmaya yönelik hareket kararı gerekçesiyle sarı kart gördü.

Müsabakada başka gol olmayınca iki takım da 1 puana razı oldu.

Maç Sonucu:

Bodrumspor 2-2 Pendikspor