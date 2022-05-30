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  3. Pendikspor eski başkanlarından Sami Bayram'ın babası Hafız Mustafa Bayram vefat etti

Pendikspor eski başkanlarından Sami Bayram'ın babası Hafız Mustafa Bayram vefat etti

Pendikspor eski başkanlarından Sami Bayram'ın babası Hafız Mustafa Bayram hakkın rahmetine kavuştu. Cenazeye Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'de katılım gösterdi.

Pendikspor eski başkanlarından Sami Bayram'ın babası Hafız Mustafa Bayram vefat etti

Sami Bayram'ın babası Hafız Mustafa Bayram dün (Pazar) Pendik Sahil Camii'nde ikindi namazının ardından Tavşantepe Mezarlığı'na defnedildi.

TÖRENE BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN KATILDI

Sami Bayram'ı cenaze namazında sevenleri yalnız bırakmadı. Bayram'ın son yolculuğuna AK parti  İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Siyasi parti temsilcileri, Pendikspor Başkanı yönetimi Pesiat Başkanı iş insanları sivil toplum kuruluşları dernekler çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Pendikspor eski başkanlarından Sami Bayram'ın babası Hafız Mustafa Bayram vefat ettiPendikspor eski başkanlarından Sami Bayram'ın babası Hafız Mustafa Bayram vefat ettiPendikspor eski başkanlarından Sami Bayram'ın babası Hafız Mustafa Bayram vefat ettiPendikspor eski başkanlarından Sami Bayram'ın babası Hafız Mustafa Bayram vefat etti

 

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