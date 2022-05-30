Pendikspor eski başkanlarından Sami Bayram'ın babası Hafız Mustafa Bayram vefat etti
Pendikspor eski başkanlarından Sami Bayram'ın babası Hafız Mustafa Bayram hakkın rahmetine kavuştu. Cenazeye Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'de katılım gösterdi.
Sami Bayram'ın babası Hafız Mustafa Bayram dün (Pazar) Pendik Sahil Camii'nde ikindi namazının ardından Tavşantepe Mezarlığı'na defnedildi.
TÖRENE BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN KATILDI
Sami Bayram'ı cenaze namazında sevenleri yalnız bırakmadı. Bayram'ın son yolculuğuna AK parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Siyasi parti temsilcileri, Pendikspor Başkanı yönetimi Pesiat Başkanı iş insanları sivil toplum kuruluşları dernekler çok sayıda vatandaşlar katıldı.