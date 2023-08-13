Pendikspor ilk süper Lig maçında Ümraniye'de ağırladığı Hatayspor'a mağlup oldu

Pendikspor tarihinde ilk defa mücadele hakkı elde ettiği Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniye'de ağırladığı Hatayspor'a 5-1 yenilerek Lig'e kötü bir başlangıç yaptı

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Pendikspor ilk süper Lig maçında Ümraniye'de ağırladığı Hatayspor'a mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Lig'in yeni takımı Pendikspor, sahası tadilat nedeniyle Ümraniye'de ağırladığı Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu. Hatay'ın golleri Strandberg, Görkem, Bertuğ ve Dele-Bashiru'dan (2) geldi. Pendik'in tek sayısını Thuram kaydetti.

Pendikspor ilk süper Lig maçında Ümraniye'de ağırladığı Hatayspor'a mağlup oldu

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Pendikspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım Hatayspor, 3. dakikada Carlos Strandberg ile 1-0 öne geçti.

22. dakikada Görkem Sağlam farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya da etkili başlayan Hatayspor, 46. dakikada Bertuğ ile farkı 3'e çıkardı.

Konuk ekip, 57. dakikada Fisayo Dele-Bashiru ile skoru 4-0 yaptı. Dele-Bashiru, 85. dakikada kendisinin 2. takımının 5. golünü kaydetti.

Pendikspor, 90+4. dakikada Thuram ile farkı 4'e indirdi.

Hatayspor sahadan 5-1 galip ayrıldı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrası geçen yıl ligden çekilen Hatayspor, 189 gün sonra çıktığı ilk resmi maçı kazanmış oldu.

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