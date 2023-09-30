Pendikspor iyi oynamasına rağmen bir türlü kazanamıyor, Trabzonspor 2-1 Pendikspor

Papara Park'ta oynanan karşılamada ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Paul Onuachu ve 27. dakikada Anastasios Bakasetas atarken, temsilcimizin tek sayısını 36. dakikada Endri Çekici kaydetti. Trabzonspor'da Batista Mendy 72. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu skorla Pendikspor 7. hafta sonunda da galibiyetle tanışamazken 4 puanda kaldı. Trabzonspor ise puanını 12'ye çıkardı.

Trabzonspor - Pendikspor 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Benkovic, Baniya, Mehmet Can, Bakasetas, Bardhi, Mendy, Visca, Trezeguet, Onuachu

Pendikspor: Erdem Can, Serkan, Berkay, Murat, Nuno, Lusamba, Vukovic, Fredrik Midtsjo, Endri Çekiçi, Halil Akbunar, Thurama

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maç trabzonsporun -1 üstünlüğüile sonuçlandı.

90'

Hakem Bahattin Simsek düdüğünü çalıyor ve ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Trabzonspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

90'

Taxiarchis Fountas, çerçeveyi bulan şutta tehlike yarattı ancak Trabzon şehrinde skor değişmedi.

90'

Bahattin Simsek Trabzonspor yarı sahasında ceza alanı hizasında taç atışını gösteriyor. Pendikspor atışı kullanacak taraf.

90'

Serbest vuruş! Pendikspor rakip ceza sahası üzerinden frikik kullanacak.

90'

Bahattin Simsek taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Trabzonspor.

90'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Pendikspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

90'

Aut atışını kullanacak takımTrabzonspor.

90'

Rakip sahada gol arayan takım Pendikspor. Leandro Kappel kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleyi tutmayan bu vuruş, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda skoru değiştirmiyor.

90'

Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında, Fredrik Midtsjo sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

88'

Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Trabzonspor.

86'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Halil Akbunar, oyuna giren oyuncu Emre Taşdemir.

86'

Bahattin Simsek Pendikspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

86'

Trabzonspor takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Tasos Bakasetas.

84'

Aut atışını kullanacak takımTrabzonspor.

83'

Trabzonspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Pendikspor.

82'

Deplasman Takımı rakip sahada gol arıyor. Kazanılan taç atışı ile rakip ceza sahasına girmeye çalışacak olan ekip Pendikspor.

82'

Rakip yarı sahada gol arayan Trabzonspor şimdi taç atışı kullanacak.

82'

Oyuncu değişikliği! Osman Özköylü oyuncu değişikliğine gidiyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında oyuna giren oyuncu Gorkem Bitin, çıkan oyuncu Thuram.

81'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

80'

Taç Pendikspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

80'

Top auta çıkıyor. Trabzonspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

80'

Pendikspor takımı golü bulabilirdi ama Halil Akbunar çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

79'

Pendikspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

79'

Trabzonspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

79'

Taç Trabzonspor takımının. Ev sahibi takım yarı alanından atışı kullanacak.

78'

Bahattin Simsek autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

77'

Oyuncu değişikliği! Pendikspor takımında oyuncuğu değişikiği. Giren oyuncu Leandro Kappel , çıkan oyuncu Endri Cekici.

77'

Oyuncu değişikliği! Pendikspor takımında giren oyuncu Erencan Yardimci, çıkan oyuncu Arnaud Lusamba.

77'

Pendikspor takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Gökcan Kaya, çıkan oyuncu Serkan Asan.

77'

Bahattin Simsek autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

76'

Faul! deplasman Takımı rakip sahadan atışı kullanacak.

75'

Ev sahibi takım Pendikspor ceza sahasına girme çabasında ve taç. Atışı kullanacak takım Trabzonspor.

74'

Trabzonspor takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Enis Bardhi, giren oyuncu Berat Ayberk Özdemir.

74'

Oyuncu değişikliği. Mehmet-Can Aydin sahadan çıkan oyuncu, Jens Stryger Larsen maça dahil olan oyuncu.

74'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Ev sahibi takım kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

71'

Kırmızı Kart! Batista Mendy az önceki pozisyon sonrası ikinci sarı kart nedeniyle oyun dışından kalıyor.

71'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Trabzonspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

70'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

70'

Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Pendikspor.

70'

Kaleyi bulmayan şut. Şutun sahibi Rayyan Baniya.

70'

Korner kazanan takım Trabzonspor. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Tasos Bakasetas.

68'

Trabzonspor rakip ceza sahası etrafında gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışı kullanacak.

67'

Oyuncu değişikliği! Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında oynanan maçta Trabzonspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Taxiarchis Fountas, sahayı terk eden oyuncu Trezeguet.

67'

Trabzonspor sakatlık nedeniyle oyuncu değişikliğine gidiyor. Çıkan oyuncu Filip Benkovic, giren oyuncu Stefano Denswil.

66'

Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Filip Benkovic (Trabzonspor).

66'

Top auta çıkıyor. Pendikspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

66'

Enis Bardhi şutunu çekiyor ancak isabet yok.

65'

Frikik! Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda hakemin düdüğü tehlikeli bölgeden kullanılacak frikik için çalıyor. Ev sahibi takım için önemli bir gol şansı.

62'

Trabzonspor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Abdulkadir Ömür, çıkan oyuncu Edin Visca.

62'

Hakem autu gösteriyor. Ev sahibi takım kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

60'

Serbest vuruş! Trabzonspor rakip ceza sahası üzerinden frikik kullanacak.

59'

Hakem Bahattin Simsek düdüğünü çalıyor ve deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Pendikspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

57'

Trabzonspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

57'

Pendikspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

56'

Bahattin Simsek taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Pendikspor.

55'

Sarı kart gören oyuncu Batista Mendy

55'

Serbest vuruş! Bahattin Simsek Trabzonspor yarı alanında hücumda olan Pendikspor lehine faul çalıyor.

54'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

54'

Tedavi görüp bir süre kenarda bekleyen Endri Cekici tekrar oyunda.

53'

Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'ında oyun durdu. Endri Cekici geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi görmekte.

50'

Aut atışını kullanacak takımPendikspor.

50'

Trabzonspor takımı golü bulabilirdi ama Batista Mendy çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

49'

Hakem autu gösteriyor. Deplasman Takımı kale vuruşu ile topu oyuna sokacak.

49'

Trabzonspor takımında Trezeguet çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

48'

Trabzonspor rakip yarı sahada gol arıyor. Ev sahibi takım şimdi taç atışını kullanacak.

48'

Taç. Ev sahibi takım kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

47'

Bahattin Simsek Pendikspor için taç atışını işaret ediyor. Deplasman Takımı Trabzonspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

46'

Bahattin Simsek Pendikspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

45'

Pendikspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

İlk 45 dakika sona erdi.

45'

Serbest vuruş! Pendikspor Trabzonspor kalesine yakın yerden frikik kullanacak.

44'

Bahattin Simsek Pendikspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

44'

Trabzonspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Ev sahibi takım taç atışı kullanacak.

40'

Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

38'

Bahattin Simsek Trabzonspor için taç atışını işaret ediyor. Ev sahibi takım Pendikspor yarı sahasına yerleşmiş durumda.

35'

Gol! Pendikspor skoru 2-1 yapan golü Endri Cekici ile buldu.

34'

Pendikspor rakip yarı sahada gol arıyor. Deplasman Takımı şimdi taç atışını kullanacak.

32'

Taç Pendikspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

31'

Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda ev sahibi takım rakip yarı sahada taç atışı kazanıyor.

30'

Frikik! Hakem Bahattin Simsek deplasman Takımı atağında serbest vuruşa karar veriyor. Pendikspor tehlikeli bölgeden frikik kullanacak.

29'

Hakem Bahattin Simsek düdüğünü çalıyor ve deplasman Takımı yarı alanında faul veriyor. Pendikspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

28'

Fredrik Midtsjo kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

28'

Taç. Kullanacak takım Pendikspor. Trabzonspor yarı sahasında gol için yüklenen deplasman Takımı taç atışını kullanacak.

28'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

26'

Gol! Trabzonspor takımı şimdi 2-0 galip durumda. Golü atan oyuncu Tasos Bakasetas.

25'

Frikik! Trabzonspor atağında hakem serbest vuruş kararı veriyor. Pendikspor kalesinde tehlike!

22'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Pendikspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

22'

Aut atışını kullanacak takımTrabzonspor.

20'

Top auta çıkıyor. Pendikspor oyunu kale vuruşu ile başlatacak.

20'

Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Trabzonspor takımında şutu çeken oyuncu Mehmet-Can Aydin.

19'

Trabzonspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.

18'

Bahattin Simsek taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Trabzonspor.

17'

Hakem serbest atışa karar veriyor. Pendikspor atışı kendi yarı sahasından kullanacak.

16'

Bahattin Simsek taç atışını gösteriyor. Atışı kendi yarı alanından kullanacak ekip Trabzonspor.

15'

Bahattin Simsek Pendikspor lehine frikik veriyor. Deplasman Takımı kendi yarı sahasında atışı kullanacak.

14'

Trabzonspor kendi yarı alanında savunmada. Taç atışını kullanacak takım Pendikspor.

14'

Taç Pendikspor takımının. Deplasman Takımı yarı alanından atışı kullanacak.

14'

Taç. Deplasman Takımı kendi yarı alanından taç atışı kullanacak.

12'

Hakem Bahattin Simsek düdüğünü çalıyor ve ev sahibi takım yarı alanında faul veriyor. Trabzonspor kendi yarı sahasından atışı kullanacak.

12'

Bahattin Simsek autu işaret ediyor. Ev sahibi takım kale vuruşu hazırlığında.

11'

Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. Ev sahibi takım ofsayta takılıyor.

10'

Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda oyun kale vuruşu ile tekrar başlayacak. Atışı kullanacak olan takım Trabzonspor.

7'

Rakip yarı sahada gol arayan Trabzonspor şimdi taç atışı kullanacak.

7'

Pendikspor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Deplasman Takımı taç atışı kullanacak.

6'

Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında, Trabzonspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

3'

Pendikspor kendi yarı sahasında taç kullanacak.

3'

Hakem faul için düdüğünü çalıyor. Deplasman Takımı kendi yarı alanında serbest atış kazanıyor.

2'

Pendikspor takımında sarı kart gören oyuncu Endri Cekici.

2'

Gol! Paul Onuachu (Trabzonspor) kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü atıyor! Durum şu an 1-0.

2'

Maçın hakemi Bahattin Simsek, Trabzonspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

0'

Pendikspor kendi yarı sahasında serbest atış kazanıyor.