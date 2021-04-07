Pendikspor 0-0 Karacabey Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Pendikspor, Karacabey Belediye Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Pendikspor, Karacabey Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Pendikspor ve Karacabey Belediye Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Pendikspor sahasında Karacabey Belediye Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Pendik Stadı - İstanbul - Pendik stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Pendikspor - Karacabey Belediye Spor maçı skoru ne oldu?
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Pendikspor Karacabey Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Pendik Stadı - İstanbul - Pendik
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Pendikspor 0-0 Karacabey Belediye Spor
Maçının Hakemleri
Alper Akarsu(hakem), Harun Terin(1. Yardımcı Hakem), Azad İlhan(2. Yardımcı Hakem), Burak Demirkıran(dördüncü Hakem)
Pendikspor İlk 11
61. Emre Aydın, 5. Süheyl Çetin, 10. Ömer Can Sokullu, 12. Özgür Çelik, 18. Göksu Türkdoğan, 22. Kerem Kaya, 27. Ömer Kandemir, 30. Fırat Güllü, 79. Umut Sönmez, 84. Denis Taşkesen, 99. Enes Ersoy Öztürk
Yedekler
13. Mehmet Cinpir, 1. Behlül Aydın, 9. Enis Durak, 14. Atakan Müjde, 17. Atakan Arslan, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 25. Erdinç Pekgöz, 29. Mertcan Akkaya, 32. Gökhan Yılmaz, 52. Emirhan Çağlayan
Teknik Sorumlu
Şaban Yıldırım
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Çift Sarı Kart Kerem Kaya 57.dk
Oyundan Çıkanlar
Göksu Türkdoğan 74.dk, Ömer Can Sokullu 90.dk, Fırat Güllü 19.dk, Enes Ersoy Öztürk 74.dk
Oyuna Girenler
Yaser Hacımustafaoğlu 74.dk, Behlül Aydın 90.dk, Enis Durak 19.dk, Atakan Müjde 74.dk
Karacabey Belediye Spor İlk 11
96. Veysel Sapan, 5. Hasan Güleryüz, 8. Sergen İlhan, 12. İlyas Yılmazer, 24. Alper Karaman, 34. Gökhan Cingirt, 35. Onur Özcan, 41. Temel Taşkın, 70. Berk Ali Nızam, 77. Sadık Arda Yılmaztürk, 99. Ömer Çetinbaş
Yedekler
26. Hüseyin Arslan, 30. Erhan Aslan, 10. Berat Kalkan, 11. Yusuf Türk, 13. Arda Suat Bulut, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 20. Eren Görür, 25. Taşkın Kartal, 75. Murat Karadeniz
Teknik Sorumlu
Erdoğan Yılmaz
Goller
{awayGoal}
Kartlar
Sarı Kart Sergen İlhan 41.dk, Sarı Kart Alper Karaman 81.dk, Sarı Kart Temel Taşkın 67.dk
Oyundan Çıkanlar
Ömer Çetinbaş 76.dk, Berk Ali Nızam 84.dk
Oyuna Girenler
Arda Suat Bulut 76.dk, Yusuf Türk 84.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|32
|24
|6
|2
|71
|21
|78
|50
|2
|Sakaryaspor
|32
|16
|12
|4
|56
|30
|60
|26
|3
|Kırşehir Belediyespor
|32
|17
|8
|7
|45
|25
|59
|20
|4
|Van Spor
|32
|17
|6
|9
|51
|29
|57
|22
|5
|Kırklarelispor
|32
|15
|12
|5
|47
|26
|57
|21
|6
|Bodrumspor
|32
|16
|7
|9
|67
|41
|55
|26
|7
|Etimesgut Belediyespor
|32
|15
|7
|10
|51
|27
|52
|24
|8
|Turgutluspor
|32
|15
|4
|13
|40
|45
|49
|-5
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|32
|13
|9
|10
|51
|41
|48
|10
|10
|Serik Belediyespor
|32
|12
|12
|8
|45
|39
|48
|6
|11
|Karacabey Belediyespor
|32
|12
|8
|12
|40
|35
|44
|5
|12
|Pendikspor
|32
|12
|5
|15
|50
|42
|41
|8
|13
|Pazarspor
|32
|11
|5
|16
|50
|55
|38
|-5
|14
|Sivas Belediyespor
|32
|8
|13
|11
|42
|41
|37
|1
|15
|Bayburt Özel İdare Spor
|32
|11
|4
|17
|40
|52
|37
|-12
|16
|1922 Konyaspor
|32
|9
|8
|15
|39
|41
|35
|-2
|17
|Kastamonuspor
|32
|7
|11
|14
|27
|46
|32
|-19
|18
|Elazığspor
|32
|8
|5
|19
|41
|68
|29
|-27
|19
|Mamak FK
|32
|6
|6
|20
|28
|94
|24
|-66
|20
|Kardemir Karabükspor
|32
|1
|2
|29
|11
|94
|5
|-83
Fikstür
|04.04.2021
|Başkent Akademi FK
|Bodrumspor
|07.04.2021
|Mamak FK
|0-3
|Bodrumspor
|07.04.2021
|Turgutluspor
|0-2
|Tarsus İdman Yurdu
|07.04.2021
|Serik Belediyespor
|1-0
|Van Spor
|07.04.2021
|Pendikspor
|0-0
|Karacabey Belediyespor
|07.04.2021
|Kastamonuspor
|1-1
|1922 Konyaspor
|07.04.2021
|Kardemir Karabükspor
|1-3
|Kırklarelispor
|07.04.2021
|Sivas Belediyespor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|07.04.2021
|Etimesgut Belediyespor
|0-1
|Eyüpspor
|07.04.2021
|Elazığspor
|1-6
|Sakaryaspor
|07.04.2021
|Bayburt Özel İdare Spor
|2-0
|Pazarspor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu