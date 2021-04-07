Pendikspor 0-0 Karacabey Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Pendikspor, Karacabey Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Pendikspor ve Karacabey Belediye Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Pendikspor sahasında Karacabey Belediye Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Pendik Stadı - İstanbul - Pendik stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Pendikspor - Karacabey Belediye Spor maçı skoru ne oldu? Pendikspor, Karacabey Belediye Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Pendikspor Karacabey Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Pendik Stadı - İstanbul - Pendik



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 15:00



Pendikspor 0-0 Karacabey Belediye Spor

Maçının Hakemleri

Alper Akarsu(hakem), Harun Terin(1. Yardımcı Hakem), Azad İlhan(2. Yardımcı Hakem), Burak Demirkıran(dördüncü Hakem)

Pendikspor

Pendikspor İlk 11

61. Emre Aydın, 5. Süheyl Çetin, 10. Ömer Can Sokullu, 12. Özgür Çelik, 18. Göksu Türkdoğan, 22. Kerem Kaya, 27. Ömer Kandemir, 30. Fırat Güllü, 79. Umut Sönmez, 84. Denis Taşkesen, 99. Enes Ersoy Öztürk



Yedekler

13. Mehmet Cinpir, 1. Behlül Aydın, 9. Enis Durak, 14. Atakan Müjde, 17. Atakan Arslan, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 25. Erdinç Pekgöz, 29. Mertcan Akkaya, 32. Gökhan Yılmaz, 52. Emirhan Çağlayan



Teknik Sorumlu

Şaban Yıldırım



Goller

{homeGoal}



Kartlar

Çift Sarı Kart Kerem Kaya 57.dk



Oyundan Çıkanlar

Göksu Türkdoğan 74.dk, Ömer Can Sokullu 90.dk, Fırat Güllü 19.dk, Enes Ersoy Öztürk 74.dk



Oyuna Girenler

Yaser Hacımustafaoğlu 74.dk, Behlül Aydın 90.dk, Enis Durak 19.dk, Atakan Müjde 74.dk

Karacabey Belediye Spor

Karacabey Belediye Spor İlk 11

96. Veysel Sapan, 5. Hasan Güleryüz, 8. Sergen İlhan, 12. İlyas Yılmazer, 24. Alper Karaman, 34. Gökhan Cingirt, 35. Onur Özcan, 41. Temel Taşkın, 70. Berk Ali Nızam, 77. Sadık Arda Yılmaztürk, 99. Ömer Çetinbaş



Yedekler

26. Hüseyin Arslan, 30. Erhan Aslan, 10. Berat Kalkan, 11. Yusuf Türk, 13. Arda Suat Bulut, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 20. Eren Görür, 25. Taşkın Kartal, 75. Murat Karadeniz



Teknik Sorumlu

Erdoğan Yılmaz



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Sergen İlhan 41.dk, Sarı Kart Alper Karaman 81.dk, Sarı Kart Temel Taşkın 67.dk



Oyundan Çıkanlar

Ömer Çetinbaş 76.dk, Berk Ali Nızam 84.dk



Oyuna Girenler

Arda Suat Bulut 76.dk, Yusuf Türk 84.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 32 24 6 2 71 21 78 50 2 Sakaryaspor 32 16 12 4 56 30 60 26 3 Kırşehir Belediyespor 32 17 8 7 45 25 59 20 4 Van Spor 32 17 6 9 51 29 57 22 5 Kırklarelispor 32 15 12 5 47 26 57 21 6 Bodrumspor 32 16 7 9 67 41 55 26 7 Etimesgut Belediyespor 32 15 7 10 51 27 52 24 8 Turgutluspor 32 15 4 13 40 45 49 -5 9 Tarsus İdman Yurdu 32 13 9 10 51 41 48 10 10 Serik Belediyespor 32 12 12 8 45 39 48 6 11 Karacabey Belediyespor 32 12 8 12 40 35 44 5 12 Pendikspor 32 12 5 15 50 42 41 8 13 Pazarspor 32 11 5 16 50 55 38 -5 14 Sivas Belediyespor 32 8 13 11 42 41 37 1 15 Bayburt Özel İdare Spor 32 11 4 17 40 52 37 -12 16 1922 Konyaspor 32 9 8 15 39 41 35 -2 17 Kastamonuspor 32 7 11 14 27 46 32 -19 18 Elazığspor 32 8 5 19 41 68 29 -27 19 Mamak FK 32 6 6 20 28 94 24 -66 20 Kardemir Karabükspor 32 1 2 29 11 94 5 -83

Fikstür

04.04.2021 Başkent Akademi FK Bodrumspor 07.04.2021 Mamak FK 0-3 Bodrumspor 07.04.2021 Turgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu 07.04.2021 Serik Belediyespor 1-0 Van Spor 07.04.2021 Pendikspor 0-0 Karacabey Belediyespor 07.04.2021 Kastamonuspor 1-1 1922 Konyaspor 07.04.2021 Kardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor 07.04.2021 Sivas Belediyespor 0-1 Kırşehir Belediyespor 07.04.2021 Etimesgut Belediyespor 0-1 Eyüpspor 07.04.2021 Elazığspor 1-6 Sakaryaspor 07.04.2021 Bayburt Özel İdare Spor 2-0 Pazarspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu