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Pendikspor 0-0 Karacabey Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Pendikspor, Karacabey Belediye Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Pendikspor 0-0 Karacabey Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Pendikspor, Karacabey Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Pendikspor ve Karacabey Belediye Spor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Pendikspor sahasında Karacabey Belediye Spor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Pendik Stadı - İstanbul - Pendik stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Pendikspor - Karacabey Belediye Spor maçı skoru ne oldu?

Pendikspor, Karacabey Belediye Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Pendikspor  Karacabey Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Pendik Stadı - İstanbul - Pendik

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Pendikspor 0-0  Karacabey Belediye Spor

Maçının Hakemleri
Alper Akarsu(hakem), Harun Terin(1. Yardımcı Hakem), Azad İlhan(2. Yardımcı Hakem), Burak Demirkıran(dördüncü Hakem)

PENDİKSPORPendikspor

Pendikspor İlk 11
61. Emre Aydın, 5. Süheyl Çetin, 10. Ömer Can Sokullu, 12. Özgür Çelik, 18. Göksu Türkdoğan, 22. Kerem Kaya, 27. Ömer Kandemir, 30. Fırat Güllü, 79. Umut Sönmez, 84. Denis Taşkesen, 99. Enes Ersoy Öztürk

Yedekler
13. Mehmet Cinpir, 1. Behlül Aydın, 9. Enis Durak, 14. Atakan Müjde, 17. Atakan Arslan, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 25. Erdinç Pekgöz, 29. Mertcan Akkaya, 32. Gökhan Yılmaz, 52. Emirhan Çağlayan

Teknik Sorumlu
Şaban Yıldırım

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Çift Sarı Kart Kerem Kaya 57.dk

Oyundan Çıkanlar
Göksu Türkdoğan 74.dk, Ömer Can Sokullu 90.dk, Fırat Güllü 19.dk, Enes Ersoy Öztürk 74.dk

Oyuna Girenler
Yaser Hacımustafaoğlu 74.dk, Behlül Aydın 90.dk, Enis Durak 19.dk, Atakan Müjde 74.dk

KARACABEY BELEDİYE SPORKaracabey Belediye Spor

Karacabey Belediye Spor İlk 11
96. Veysel Sapan, 5. Hasan Güleryüz, 8. Sergen İlhan, 12. İlyas Yılmazer, 24. Alper Karaman, 34. Gökhan Cingirt, 35. Onur Özcan, 41. Temel Taşkın, 70. Berk Ali Nızam, 77. Sadık Arda Yılmaztürk, 99. Ömer Çetinbaş

Yedekler
26. Hüseyin Arslan, 30. Erhan Aslan, 10. Berat Kalkan, 11. Yusuf Türk, 13. Arda Suat Bulut, 17. Abdullah Dıjlan Aydın, 20. Eren Görür, 25. Taşkın Kartal, 75. Murat Karadeniz

Teknik Sorumlu
Erdoğan Yılmaz

Goller
{awayGoal}

Kartlar
Sarı Kart Sergen İlhan 41.dk, Sarı Kart Alper Karaman 81.dk, Sarı Kart Temel Taşkın 67.dk

Oyundan Çıkanlar
Ömer Çetinbaş 76.dk, Berk Ali Nızam 84.dk

Oyuna Girenler
Arda Suat Bulut 76.dk, Yusuf Türk 84.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor32246271217850
2Sakaryaspor321612456306026
3Kırşehir Belediyespor32178745255920
4Van Spor32176951295722
5Kırklarelispor321512547265721
6Bodrumspor32167967415526
7Etimesgut Belediyespor321571051275224
8Turgutluspor3215413404549-5
9Tarsus İdman Yurdu321391051414810
10Serik Belediyespor32121284539486
11Karacabey Belediyespor32128124035445
12Pendikspor32125155042418
13Pazarspor3211516505538-5
14Sivas Belediyespor32813114241371
15Bayburt Özel İdare Spor3211417405237-12
161922 Konyaspor329815394135-2
17Kastamonuspor3271114274632-19
18Elazığspor328519416829-27
19Mamak FK326620289424-66
20Kardemir Karabükspor32122911945-83

Fikstür

04.04.2021Başkent Akademi FK Bodrumspor
07.04.2021Mamak FK0-3Bodrumspor
07.04.2021Turgutluspor0-2Tarsus İdman Yurdu
07.04.2021Serik Belediyespor1-0Van Spor
07.04.2021Pendikspor0-0Karacabey Belediyespor
07.04.2021Kastamonuspor1-11922 Konyaspor
07.04.2021Kardemir Karabükspor1-3Kırklarelispor
07.04.2021Sivas Belediyespor0-1Kırşehir Belediyespor
07.04.2021Etimesgut Belediyespor0-1Eyüpspor
07.04.2021Elazığspor1-6Sakaryaspor
07.04.2021Bayburt Özel İdare Spor2-0Pazarspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu 

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