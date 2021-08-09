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  3. Pendikspor kulübü kongre üyelerinden Mahmut Yılmaz hayatını kaybetti

Pendikspor kulübü kongre üyelerinden Mahmut Yılmaz hayatını kaybetti

TFF 2.Lig'in başarılı ekiplerinden Pendikspor'un kongre üyelesi Mahmut Yılmaz vefat etti. Kulüp, bu vefat haberini yaptığı paylaşımla duyurdu.

Pendikspor kulübü kongre üyelerinden Mahmut Yılmaz hayatını kaybetti

Pendikspor'da bugün gelen vefat haberiyle üzüntü yaşandı. Kulübün kongre üyelerinden Mahmut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği dile getirildi. Pendikspor kulübü bu vefat haberini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kulübün resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada:

"Kulübümüze maddi manevi birçok desteği bulunan kongre üyemiz Mahmut Yılmaz’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevdiklerine sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

 

 

 

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