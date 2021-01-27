Pendikspor, Serik Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Pendikspor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Pendikspor ve Serik Belediyespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 20. hafta maçında Pendikspor sahasında Serik Belediyespor ile 27.01.2021 13:00'da karşılaştı. Pendik Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Pendikspor - Serik Belediyespor maçı skoru ne oldu? Pendikspor, Serik Belediyespor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Pendikspor Serik Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Pendik Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

27.01.2021 13:00



Pendikspor Serik Belediyespor Maçının Hakemleri

Sait Tuzcu(hakem), Serdar İla(1. Yardımcı Hakem), Hasan Cebeci(2. Yardımcı Hakem), Sabit Selvi(dördüncü Hakem)

Pendikspor

Pendikspor İlk 11

13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 6. Özgür İleri, 10. Ömer Can Sokullu, 17. Atakan Arslan, 18. Göksu Türkdoğan, 22. Kerem Kaya, 25. Erdinç Pekgöz, 54. Berat Ali Genç, 77. Mahmut Caner Alioğlu, 80. Kadir Salih



Yedekler

61. Emre Aydın, 1. Behlül Aydın, 8. Salim İyik, 9. Enis Durak, 12. Özgür Çelik, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 27. Ömer Kandemir, 32. Gökhan Yılmaz, 84. Denis Taşkesen



Teknik Sorumlu

Şaban Yıldırım

Serik Belediyespor

Serik Belediyespor İlk 11

13. İbrahim Demir, 20. Yusuf Onur Arıkan, 23. Abdulsamet Burak, 5. Ercan Şirin, 55. Emre Bekir, 77. Yusuf Çelik, 19. Batuhan Arslan, 17. Gökay Eser, 8. Mahsun Çapkan, 21. Canberk Aydın, 58. Erkan Şahin



Yedekler

76. Durmuş Doğukan Aydaş, 11. Mustafa Çınar, 53. Ali Burak Cebir, 79. Furkan Efe Bildir, 88. İbrahim Rıdvan Alkan, 99. Ahmet Atik

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 20 15 3 2 48 17 48 31 2 Van Spor 20 12 4 4 33 18 40 15 3 Kırşehir Belediyespor 20 10 6 4 29 15 36 14 4 Sakaryaspor 20 10 6 4 33 21 36 12 5 Turgutluspor 20 12 0 8 23 31 36 -8 6 Pazarspor 20 10 4 6 35 28 34 7 7 Bodrumspor 20 9 5 6 45 30 32 15 8 Kırklarelispor 20 7 10 3 24 16 31 8 9 Serik Belediyespor 20 7 8 5 30 26 29 4 10 Sivas Belediyespor 20 6 9 5 33 25 27 8 11 Tarsus İdman Yurdu 20 7 6 7 28 23 27 5 12 Karacabey Belediyespor 20 7 6 7 24 21 27 3 13 Etimesgut Belediyespor 20 6 6 8 18 21 24 -3 14 Pendikspor 20 7 2 11 30 26 23 4 15 Mamak FK 20 6 4 10 22 45 22 -23 16 Elazığspor 20 7 3 10 29 38 24 -9 17 1922 Konyaspor 20 5 5 10 23 23 20 0 18 Kastamonuspor 20 5 5 10 19 30 20 -11 19 Bayburt Özel İdare Spor 20 4 2 14 17 37 14 -20 20 Kardemir Karabükspor 20 0 2 18 7 59 2 -52

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