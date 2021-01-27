Pendikspor, Serik Belediyespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Pendikspor, Serik Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. hafta maçında Pendikspor, Serik Belediyespor ile karşılaştı. maç 4-1 sona erdi. Pendikspor ve Serik Belediyespor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 20. hafta maçında Pendikspor sahasında Serik Belediyespor ile 27.01.2021 13:00'da karşılaştı. Pendik Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Pendikspor - Serik Belediyespor maçı skoru ne oldu?
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Pendikspor Serik Belediyespor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Pendik Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
27.01.2021 13:00
Pendikspor Serik Belediyespor Maçının Hakemleri
Sait Tuzcu(hakem), Serdar İla(1. Yardımcı Hakem), Hasan Cebeci(2. Yardımcı Hakem), Sabit Selvi(dördüncü Hakem)
Pendikspor İlk 11
13. Mehmet Cinpir, 5. Süheyl Çetin, 6. Özgür İleri, 10. Ömer Can Sokullu, 17. Atakan Arslan, 18. Göksu Türkdoğan, 22. Kerem Kaya, 25. Erdinç Pekgöz, 54. Berat Ali Genç, 77. Mahmut Caner Alioğlu, 80. Kadir Salih
Yedekler
61. Emre Aydın, 1. Behlül Aydın, 8. Salim İyik, 9. Enis Durak, 12. Özgür Çelik, 19. Yaser Hacımustafaoğlu, 27. Ömer Kandemir, 32. Gökhan Yılmaz, 84. Denis Taşkesen
Teknik Sorumlu
Şaban Yıldırım
Serik Belediyespor İlk 11
13. İbrahim Demir, 20. Yusuf Onur Arıkan, 23. Abdulsamet Burak, 5. Ercan Şirin, 55. Emre Bekir, 77. Yusuf Çelik, 19. Batuhan Arslan, 17. Gökay Eser, 8. Mahsun Çapkan, 21. Canberk Aydın, 58. Erkan Şahin
Yedekler
76. Durmuş Doğukan Aydaş, 11. Mustafa Çınar, 53. Ali Burak Cebir, 79. Furkan Efe Bildir, 88. İbrahim Rıdvan Alkan, 99. Ahmet Atik
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|20
|15
|3
|2
|48
|17
|48
|31
|2
|Van Spor
|20
|12
|4
|4
|33
|18
|40
|15
|3
|Kırşehir Belediyespor
|20
|10
|6
|4
|29
|15
|36
|14
|4
|Sakaryaspor
|20
|10
|6
|4
|33
|21
|36
|12
|5
|Turgutluspor
|20
|12
|0
|8
|23
|31
|36
|-8
|6
|Pazarspor
|20
|10
|4
|6
|35
|28
|34
|7
|7
|Bodrumspor
|20
|9
|5
|6
|45
|30
|32
|15
|8
|Kırklarelispor
|20
|7
|10
|3
|24
|16
|31
|8
|9
|Serik Belediyespor
|20
|7
|8
|5
|30
|26
|29
|4
|10
|Sivas Belediyespor
|20
|6
|9
|5
|33
|25
|27
|8
|11
|Tarsus İdman Yurdu
|20
|7
|6
|7
|28
|23
|27
|5
|12
|Karacabey Belediyespor
|20
|7
|6
|7
|24
|21
|27
|3
|13
|Etimesgut Belediyespor
|20
|6
|6
|8
|18
|21
|24
|-3
|14
|Pendikspor
|20
|7
|2
|11
|30
|26
|23
|4
|15
|Mamak FK
|20
|6
|4
|10
|22
|45
|22
|-23
|16
|Elazığspor
|20
|7
|3
|10
|29
|38
|24
|-9
|17
|1922 Konyaspor
|20
|5
|5
|10
|23
|23
|20
|0
|18
|Kastamonuspor
|20
|5
|5
|10
|19
|30
|20
|-11
|19
|Bayburt Özel İdare Spor
|20
|4
|2
|14
|17
|37
|14
|-20
|20
|Kardemir Karabükspor
|20
|0
|2
|18
|7
|59
|2
|-52
Fikstür
|24.01.2021
|Başkent Akademi FK
|Kardemir Karabükspor
|27.01.2021
|Mamak FK
|2-1
|Kardemir Karabükspor
|27.01.2021
|Van Spor
|3-0
|Tarsus İdman Yurdu
|27.01.2021
|Sivas Belediyespor
|1-1
|Kırklarelispor
|27.01.2021
|Sakaryaspor
|1-1
|1922 Konyaspor
|27.01.2021
|Pendikspor
|4-1
|Serik Belediyespor
|27.01.2021
|Pazarspor
|3-3
|Eyüpspor
|27.01.2021
|Kırşehir Belediyespor
|2-0
|Turgutluspor
|27.01.2021
|Karacabey Belediyespor
|1-1
|Kastamonuspor
|27.01.2021
|Elazığspor
|3-2
|Bayburt Özel İdare Spor
|27.01.2021
|Bodrumspor
|1-0
|Etimesgut Belediyespor