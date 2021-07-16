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Pendikspor, şirketleşmek için olağanüstü kongreye gidiyor

Pendikspor Kulübü, sportif faaliyetlerin şirketleştirilerek devam ettirilmesi için olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Pendikspor, şirketleşmek için olağanüstü kongreye gidiyor

Pendikspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Kulübümüz, derneğimizin sportif faaliyetlerinin şirketleşerek devam ettirilmesi konusunda olağanüstü genel kurul kararı almıştır. Kongremiz 02 Ağustos 2021 tarihinde saat 11.00’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir." ifadesi yer aldı. 

YETERLİ KATILIM OLMAZSA YENİ KONRE 1 HAFTA SONRA 

Pendikspor’un geleceğini belirleyecek olan kongreye üyelerin katılımının önem arz ettiği belirtilen açıklamada," Yeterli katılım sağlanamadığı takdirde kongremiz 09 Ağustos 2021 tarihine ertelenecektir." denildi. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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