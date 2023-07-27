Pendikspor Süper Lig'e iddialı hazırlanıyor

Bolu Abant Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde çalışmalarını yeni transferlerin katılımıyla, hazırlık maçları yaparak sürdürüyor.

Pendikli basın mensuplarının da katıldığı toplantıda kamp ve transfer süreci ile bilgi veren Pendikspor Yöneticisi Adem Torun ve Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Süper Lig'e giden süreç, tesisleşme, Pendik Stadı, transferler ve ihtiyaçlar ile ilgili açıklamalarda bulundular.

Özköylü: "Geçen seneden olan oyuncularımızla beraber, yeni transferlerde katıldı ve çalışmalara başladık. Bazı oyuncularimızda 2. Etapta aramıza katıldılar. Oynadığımız 2 hazırlık maçı oynamak istedigimiz oyun için fikir vermeye başladı. Ligin yeni ekibiyiz, yoğun bir transfer süreci sürüyor. Pendikspor olarak, Süper Ligde oynayacak, yüksek seviyede oyuncu getirmek icin uğraşıyoruz, Yurtdışından gelen oyuncu ve menejerlerin takepleri istekleri var. Bu şartlar altında çok iyi oyuncuları kadromuza kattığımızı düşünüyorum. Ekonomik yapımıza , şartlarımıza uygun aynı zamanda hedefimize göre transferler yapıyoruz. Oynayacağımız hazırlık maçları ve son transferlerle ilk Hatay maçına %70, %80 hazır olmak istiyoruz. Lig erken başlıyor. Playoff şampiyonluğu sonrası kısa bir tatil oldu sonra transfer ve kamp sürevi başladı, ön bölgede eksiklerimiz var. 5. 6. Haftada hazır olacağımızı düşünüyorum." dedi.

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Hazırlık maçları ile ilgili yorum yapan Özköylü, amaçlarının hazırlık maçında sonuç odaklı olmadığını şu sözlerle anlattı: "Bizim istediğimiz doğru oyunu oynayalım, istediklerimi yapsınlar istiyorum. Galibiyet mağlubiyetten öte eksiklerimizi görelim, uyum yakalayalım, süper lig öncesi oyuncuların seviye ve performanslarını yükseltelim diye uğraşıyoruz."

HEDEFİMİZ SÜPER LİGDE KALICI OLMAK

Özköylü süper ligdeki hedef ile ilgili: "Süper Ligde zor maçlarımızda olacak. Oynayacağımız oyunlar, alacağımız sonuçlar bizim ligdeki durumumuzu gösterecek ama süper ligde kalıcı olma hedefimiz var. Süper Lig tecrübesi olan oyuncularımız var yeni transferlerimizde tecrübeleri ile süper lige uygunlar. Türk oyuncu oynatma statüsünde de iyi transferler yaptık geçen sezondan da kadromuzun bir bölümünü koruduk." dedi.

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TARAFTARDAN DESTEK BEKLİYORUZ

Takımın maçlarını ilk 3 iç saha maçından sonra Pendik Stadında oynayacağını söyleyen Osman Özköylü: "Sevenlerimize Pendiklilere güzel bir takım izleyeceğiz, onlara 2 senedir yükselişte bir takım izletiyoruz. Taraftarın artık bunun karşılığını verip tüm Pendiklilerin Pendikspor'a buyük destek vermesi gerekiyor. Taraftarımızdan bu sezon büyük destek bekliyoruz" dedi.

Transfer ile ilgili açıklama yapan Özköylü, "Santrafor, 10 numara, 8 numara ve kenar için transfer planlamamız olacak. Rotasyon çok önemli, geniş bir kadro planlıyoruz. Elimizde oyuncu derinliğini bazı mevkiler için arttırmamız gerekiyor. Saha açısından da yönetimimiz ve belediyemiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

6.HAFTA PENDİK STADINDA OYNAMAYI HEDEFLİYORUZ

Pendikspor Yöneticisi Adem Torun: "Stadımız 4000 kişiye çıkıyor 6. Hafta Karagümrük maçını iç sahada oynamayı planlıyoruz. Tribünlerde değişiklikler var, şu an çalışmalar sürüyor. Hedefimiz Pendik'in maçlarını Pendik'te oynaması." dedi.

Kombine ile ilgili sorular üzerine, federasyon ve passolig ile görüşmelerin sürdüğünü yakın zamanda açıklama yapılacağını ve satışın başlayacağını bildirdi.

PENDİKSPOR KENDİ OYUNUNU OYNAYACAK

Teknik Direktör Osman Özköylü, Pendikspor'un rakibi kim olursa olsun kendi oyun stratejisini oynayan bir takım olacağını, elbette seviyesi yüksek takımlarla oynarken yada denk takımlarla oynarken farklı taktik ve stratejileri olacağı olacağını ama asla topu rakibe bırakıp geri çekilip bekleyen bir futbol oynamayacağını, lige renk katan bir futbol oynayacaklarını bildirdi.

Toplantının sonunda kampın güzel sürdüğünü ve transfer sürecini yönetimle organize şekilde sürdürdüklerini söyleyen Antrenör Osman Özköylü: "Mahmut Başkana, Cumhur Beye Seyfullah Beye, Adem Beye teşekkür ederim. Uyumlu çalısmamız sonucu kamp ve transfer sürecimiz başarıyla devam ediyor, inşallah süper lig başladığı zamanda başarılı olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.