Pendikspor'da transfer bombaları bir bir patlıyor!

Mutlak şampiyonluk hedefiyle lige hazırlanan Pendikspor'da geçtiğimiz günlerde teknik ekiple yollar ayrılmıştı. Yapılan açıklama ile takımın başına Levent Devrim'i getiren kırmızı beyazlıların transfer çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor. Pendikspor, geçtiğimiz hafta 6 ismi kadrosuna katarak büyük ses getirmişti. Aralarında Süper Lig deneyimi de olan transferlerin ismi ise şöyle:

ALİŞAN ŞEKER:

35 yaşındaki deneyimli eldiven, kariyerinde Sivasspor ve Alanyaspor gibi takımlarda da forma giymişti. Geçtiğimiz sezonu Sakaryaspor'da geçiren Alişan Şeker, önümüzdeki sezon Pendikspor için mücadele edecek.

ÇAĞRI GİTİOĞLU:

Fenerbahçe'nin altyapısından çıkmış olan Çağrı Giritoğlu Geçtiğimiz sezon Manisa FK ile şampiyonluk yaşamıştı. 24 yaşındaki stoper aynı başarı için bu sene Pendikspor'da ter dökecek.

EMİR ALAGÖZ:

Beşiktaş altyapısından çıkmış olan Emir Alagöz de Çağrı gibi geçen sezon Manisa FK'de görev almıştı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu kendisini Pendikspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

SERDAR DELİKTAŞ:

Kahramanmaraşspor'un altyapısında yetişen ve daha önce Süper Lig tecrübesi de bulunan Serdar Deliktaş, Çağrı ve Emir gibi geçtiğimiz sezonu Manisa FK'de geçirmişti.

EMRE UĞUR URUÇ:

Kariyerinde Adanaspor ile Süper Lig tecrübesi bulunan 27 yaşındaki sağ bek Uğur Uruç da Pendikspor ile sözleşme imzalayan isimlerden birisi.

ERMAN BULUCU:

Akhisaspor'un altyapıında yetişen ve geçtiğimiz sezonu Amed SK takımında geçiren Erman Bulucu da önümüzdeki sezon Pendkspor'un başarısı için mücadele edecek.