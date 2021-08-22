Pendikspor'dan yeni forvet! Görkem bitin transferi resmen duyuruldu!

Önümüzdeki sezon bir üst lige çıkmayı hedefleyen ve bu kapsamda kadrosuna birçok takviyede bulunan Pendikspor'da bir yeni transfer haberi daha geldi. Kırmızı beyazlı ekip, Eyüpspor'un genç forveti Görkem Bitin transferini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile resmen duyurdu.

Pendikspor'un resmi hesabından yapılan açıklamada:

"Pendikspor’umuza Hoş Geldin Görkem Bitin!

Kulübümüz, Eyüpspor’dan Görkem Bitin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Forvet mevkiinde görev yapan 23 yaşındaki futbolcumuza hoş geldin diyor, kırmızı beyazlı formayla başarılar diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pendikspor’umuza Hoş Geldin Görkem Bitin! ❤️?



Kulübümüz, Eyüpspor’dan Görkem Bitin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Forvet mevkiinde görev yapan 23 yaşındaki futbolcumuza hoş geldin diyor, kırmızı beyazlı formayla başarılar diyoruz. pic.twitter.com/Ygqpap7TQv — Pendikspor ? #ÇocuklukHayalim (@PendiksporK) August 22, 2021

GÖRKEM BİTİN'İN KARİYERİ

Futbol kariyerine Altay'da başlayan Görkem Bitin, uzun yıllar Fenerbahçe altyapısında mücadele etti. 2018 yılında Nazilli Belediyespor'a transfer olan Bitin, 2019 yılında ise Kırklarelispor'da oynamaya başladı. Son olarak 2021 yılında Eyüpspor'a giden ve burada futbol hayatına devam eden genç futbolcunun yeni adresi ise Pendikspor oldu.

Geçtiğimiz sezon Eyüpspor ile 29 karşılaşmaya çıkan Görkem Bitin, attığı 11 gol ile takımına katkı sağlamıştı.