Pendik'te 19 Mayıs'a özel bisiklet turu büyük ses getirdi!
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na nedeniyle Pendik Belediyesi, bu özel gün için her yaşta vatandaşın katılım gösterdiği Türk bayraklı bisiklet turu düzenledi. Bisikleti olmayanlara bisikletin verildiği etkinlikte katılımcılar, sahil boyunca tur attı.
Pendik Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 7'den 70'e herkesin katılım gösterdiği bisiklet turu etkinliği düzenledi.
Pendik sahilde başlayan bisiklet turuna ev hanımından yaşlısına toplumun tüm kesiminden katılım oldu. Bisikletlerini dev Türk bayrağıyla birlikte kullanan sporseverler, sahil boyunca tur atarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Organizasyona katılmak isteyen ancak bisikleti olmayanlara kullanmaları için Pendik Belediyesi tarafından bisiklet verildi.