Pendik’te 7 katlı otelde yangın: Ölüler ve yaralılar var

Yangın Pendik’te Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı Yeşil Çam Otelde saat 07.45 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede oteli sardı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir yandan tahliye çalışması yapıldı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.