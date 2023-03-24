Pendik’te 7 katlı otelde yangın: Ölüler ve yaralılar var

Pendik’te bulunan 7 katlı bir otelde çıkan yangında alevler kısa sürede oteli sardı. Yangında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Pendik’te 7 katlı otelde yangın: Ölüler ve yaralılar var

Yangın Pendik’te Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı Yeşil Çam Otelde saat 07.45 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede oteli sardı.

Pendik’te 7 katlı otelde yangın: Ölüler ve yaralılar var

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir yandan tahliye çalışması yapıldı. Yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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