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  3. Pendik'te "Ahşaptan Sanata'' sergisinde sanatseverlerden büyük buluşma!

Pendik'te "Ahşaptan Sanata'' sergisinde sanatseverlerden büyük buluşma!

Pendik'te düzenlenen Uluslararası 16. Geleneksel Sanatçılar Buluşması'nın açılışı yoğun bir katılımla “Ahşaptan Sanata” sergisiyle gerçekleşti. Ahşap oyma sanatının tanıtıldığı sergide konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ilk başta sanatçıların emeklerine ardından da sergiye katılanlara teşekkürlerini sundu.

Pendik'te "Ahşaptan Sanata'' sergisinde sanatseverlerden büyük buluşma!

Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşmalarının 16.sı Pendik Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlendi. “Ahşaptan Sanata” sergisiyle gerçekleşen buluşmaya çok sayıda kişi katıldı.

Pendik Belediyesi tarafından yapılan 16. Geleneksel Sanatçılar Buluşması'nın açılışı, “Ahşaptan Sanata” sergisiyle gerçekleşti. Pek çok ilginç ahşap esere yer verilen serginin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin katılım gösterdi.

Pendik'te "Ahşaptan Sanata'' sergisinde sanatseverlerden büyük buluşma!

"SANATÇILARIMIZA EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ''

Katılımcıların ahşap oyma sanatını incelediği serginin açılışında konuşan Başkan Ahmet Cin “Bugün burada sanatçılarımı ağırlıyoruz. Bu etkinliklerimize devam edeceğiz. Sanatçılarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Pendik'te "Ahşaptan Sanata'' sergisinde sanatseverlerden büyük buluşma!

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