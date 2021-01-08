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  3. Pendik'te akılalmaz gasp senaryosu! Çalıştığı şirketin 350 bin lirasını dolandırdı

Pendik'te akılalmaz gasp senaryosu! Çalıştığı şirketin 350 bin lirasını dolandırdı

Çalıştığı şirketin 350 bin lirasını kuzenleriyle birlikte çalarak, gasp edildiğini iddia eden şüpheli şahıs ve olayı planlayan iki kuzeni yakalandı.

Pendik'te akılalmaz gasp senaryosu! Çalıştığı şirketin 350 bin lirasını dolandırdı

Alınan bilgiye göre, Pendik'te bir gayrimenkul şirketinde çalışan Ü. A. 6 Ocak'ta şirkete ait 350 bin lira değerindeki çeki, bankadan bozdurduktan sonra yolda 2 şüpheli tarafından önünün kesildiğini, şüphelilerin aracın lastiğini kestiğini ve kendisini darp ettikten sonra parayı gasbettiklerini öne sürerek durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, olayın Çınardere Mahallesi'nde güvenlik kamerasının bulunmadığı noktada meydana geldiğini belirledi. Çalışmalarını yürüten ekipler, olay yeri çevresindeki esnafların araçlarında bulunan araç kamera görüntülerini inceledi. Polis, olayın meydana geldiği sırada bir aracın araç içi kamerasına yansıyan görüntülerine ulaştı.

Görüntülerde olayın Ü. A'nın anlattığı gibi olmadığı görüldü. Görüntüde şüphelinin, iki kişiyle buluştuğu görülüyor. Polis, Ü. A'yı ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı. Görüntüleri izleyen Ü. A. olayı 2 kuzeniyle birlikte planlayarak gerçekleştirdiğini itiraf etti.

Ekipler, olaydan sonra Sakarya'ya kaçan M. A. ile Ş. A'yı gözaltına aldı. Şüpheli Ş. A'nın Kartal'daki evinde yapılan aramada 350 bin lira ele geçirildi. Polis, parayı gayrimenkul şirketine teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliye ev hapsi verildi.

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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