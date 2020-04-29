Pendik'te bahar temizliği tamamlandı!

Pendik'te 330 cadde ve 3.099 sokakta yapılan ve 6 hafta süren bahar temizliği bu sene koronavirüs salgınından ötürü erken gerçekleşti. Virüs tehdidine karşı önlemlerini aksatmayan Pendik Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını da ilçe genelinde sürdürmeye devam ediyor.

Pendik Belediyesinin Covid-19 nedeniyle bu yıl erken başlattığı kapsamlı temizlik çalışması tamamlandı. İlçe genelinde 36 mahallede 330 cadde ve 3.099 sokakta yapılan temizlik çalışması 6 hafta sürdü. 80 personel ve 28 aracın görev aldığı çalışmalar kapsamında yol yıkama, süpürmenin yanı sıra alt geçitlerden otobüs duraklarına, ATM’lerden Aile Sağlık Merkezlerine tüm toplu kullanım alanları dezenfekte ediyor. Çalışmalarda 3 bin 900 ton ton su ve 750 litre solüsyon kullanıldı.

Öte yandan Covid-19 ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Bugüne kadar ekipler; eczaneler, marketler, fırınlar, hastaneler, aile sağlığı merkezleri, taksiler ve minibüsler başta olmak üzere birçok yerin dezenfekte işlemlerini büyük hızla sürdürüyor. Bugüne kadar 5 bin 208 araç ve 4 bin 165 nokta dezenfekte edildi. Bu işlemlerde yaklaşık 33 ton hazır solüsyon kullanıldı.